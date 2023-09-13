Нигде от старика Джо не спрятаться...

Если вам кажется, что Джо Байден и возглавляемая им Демократическая партия США давно перешли все границы в попытках указать нашей стране на то место, которое, по мнению «последнего гегемона», она должна занимать в системе международных отношений, то вы не одиноки. Вчерашние сторонники Демократической партии так досыта наелись «социальных экспериментов» Байдена и его команды, что самым натуральным образом бегут от них в глубинку.

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Если бы великий американский писатель Теодор Драйзер писал свой роман «Сестра Керри» сегодня, то скромная труженица переезжала бы не из деревни в город, а наоборот. И её было бы сложно в этом винить, поскольку вдобавок к засилью бездомных, иммигрантов и наркоманов в крупных американских городах добавилась и новая проблема — разгул преступности. Нет, проблема это, конечно, не совсем новая, но если раньше американские правоохранительные органы худо-бедно со своей работой справлялись, то теперь они не только часто не являются на место происшествия после вызова, но еще и отпускают всевозможных отщепенцев на свободу даже после совершения ими серьезных преступлений.

Понятное дело, что всевозможные «реднеки», «ковбои» и «белые отбросы» не слишком-то рады наплыву политически и культурно чуждого им элемента, поскольку американская глубинка всегда была вотчиной Республиканской партии. Вот издание Bloomberg и рапортует, что на бамперах жителей сельскохозяйственных американских штатов начали появляться стикеры вроде «Здесь вам не Калифорния» и «Монтана не резиновая».

Очевидно, что подобное массовое переселение несет множество проблем, сопряженных с ростом цен. К примеру, за последние три года в десяти самых популярных округах США цены на жилье выросли на 40% при достаточно невнятной динамике в крупных американских городах. В общем, изменение впервые за последние тридцать лет тренда на переселение в крупные города из глубинки еще сильнее усугубляет внутриполитический конфликт в Соединенных Штатах, поскольку если раньше кто-то мог заявить, что политика его не касается и он будет жить вдалеке от цивилизации, либо же попытается затеряться в каменных джунглях, то сегодня от внутриполитического противостояния не спрятаться уже нигде — ни в городе, ни в деревне.