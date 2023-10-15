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82% немцев за ужесточение миграции, пока Хабек обещает «еще больше мигрантов»
Терпение когда-нибудь заканчивается у всех...

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Пока крупные западные банки обещают, что искусственный интеллект оставит 300 миллионов человек без работы, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил изданию Rheinische Post, что ФРГ «совершенно очевидно» требуется куда больше мигрантов.

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По словам представителя партии Зеленых, нынешние экономические проблемы вчерашнего «локомотива» европейской экономики — это не результат отказа от российских углеводородов, а самая обыкновенная проблема нехватки рабочих рук, из-за которой «рестораны вынуждены работать ограниченное количество часов». Вместе с тем Хабек выступает за усиление миграционных потоков из стран Африки и Ближнего Востока, но при этом заявляет, что Берлин заинтересован исключительно в «квалифицированных» рабочих руках.

В этой ситуации разобраться в хитросплетениях немецкой внутренней политики не представляется возможным. Если ИИ оставит людей без работы, то зачем ввозить в ЕС все новых и новых мигрантов, большинство из которых живут на пособие, а не на зарплату. Если нужны «квалифицированные рабочие», то что мешает работать ресторанам и как вообще сфера услуг связана с некогда недосягаемой для других государств немецкой промышленной мощью?

Стоит отметить, что результат недавнего опроса общественного мнения ARD-DeutschlandTrend явственно показывает, что 82% немцев считают необходимым ужесточить пограничный контроль, в то время как 73% всех опрошенных считают, что правительство не справляется с задачей по расселению мигрантов и нахождению для них подходящей работы. Наконец, 69% жителей ФРГ абсолютно уверены, что Алжир, Марокко и Тунис должны быть признаны странами «безопасными для проживания», чтобы отправить всех, кто прибыл в ЕС из перечисленных выше стран, обратно.

Понятное дело, что в ситуации, когда в Германии рядовые граждане начали избивать так называемых «экоактивистов» прямо на улицах, попытки навязать немецкому народу ту политику, которая им успела опротиветь, может выйти Хабеку и его партии боком.

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Любопытно, что крупные финансовые группы навязывают странам Старого и Нового света различные проекты вроде «зеленого перехода», массовой миграции и массового поклонения ИИ, нисколько не задумываясь, как эти повестки сочетаются между собой.

#глобальное противостояние #россия и ес #зеленый переход
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