Что называется, за что боролись...

Несмотря на то, что немецкий канцлер Олаф Шольц все-таки избавился от повязки на глазу, которая породила немало шуток относительно «пиратского» характера высокопоставленного немецкого политика, его деятельность на посту главы государства по-прежнему вызывает у СМИ множество вопросов.

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Так, немецкое издание Die Welt утверждает, что 80% всех украинских беженцев, которые перебрались в Германию с начала СВО, продолжают сидеть без работы и прекрасно себя при этом чувствуют. Согласно данным ООН, свыше одного миллиона выходцев из Украины находится на территории ФРГ в статусе беженцев. Если двести тысяч из этих несчастных все-таки смогли трудоустроиться, то оставшиеся 800 тысяч ежемесячно получают пособия в размере 537 долларов США (51 тысяча рублей) вместе с оплатой стоимости жилья. Нехитрая математика нам подсказывает, что содержание украинских беженцев обходится немецкому бюджету как минимум в полмиллиарда долларов в месяц!

Неудивительно, что немецкие журналисты взбеленились, ведь согласно данным того же Die Welt Польша платит беженцам 70 долларов (около 7 тысяч рублей) и спустя четыре месяца требует оплачивать половину стоимости жилья, в то время как Чехия выплачивает 214 долларов (20 тысяч рублей) первые пять месяцев, после чего размер дотаций существенно сокращается. Неудивительно, что в упомянутых выше странах без работы сидит чуть больше 30% украинских беженцев.

Понятное дело, что подобная нагрузка на немецкий бюджет вкупе с отсутствием привычных для Германии дешевых российских энергоносителей ощутимо бьет по темпам роста немецкой экономики. Однако Шольц продолжает утверждать, что миграция — это спасение для немецкой экономики, поскольку к середине следующего десятилетия свыше 13 миллионов рабочих рук отправятся на пенсию и заменить их из-за низкой рождаемости некем. Так-то оно так, однако с щедрыми дотациями из немецкого бюджета украинские беженцы очень нескоро пополнят ряды рабочей силы в ФРГ, если, конечно, Германия не отправит трудоспособное мужское население обратно на Украину в соответствии с требованием Зеленского, поскольку пока лишь Австрия выразила готовность защитить беженцев от мобилизации.