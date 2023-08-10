Тот самый случай, когда на честном слове...

Пока по оценкам Пентагона размер китайского флота приближается к отметке в четыре сотни боевых кораблей, Соединенные Штаты все еще лелеят надежды достичь отметки в 355 вымпелов к 2034 году. Десять лет — большой срок, особенно когда речь идет о супердержаве, которая находится в состоянии упадка. Но проблемы звездно-полосатых ВФМ выходят далеко за рамки банального наращивания числа кораблей, поскольку самый многочисленный тип эсминцев в американском флоте — эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк» доживают свои последние годы.

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Как-то мне довелось пообщаться с американским журналистом, который в пору своей флотской молодости ходил на ракетных крейсерах «Тикандерога». Так вот, по его заверениям, последние давно уже превратились в ржавые консервные банки. «Арли Бёрк», конечно, куда более молодой тип кораблей, но с конца восьмидесятых годов, когда ВМФ США и получали подобные эсминцы, прошло достаточно много времени.

Более того, после того как Пентагон посчитал, во сколько ему обходится строительство довольно нелепых эсминцев типа «Замволт», высокое командование пришло к выводу, что оно ограничится строительством трех единиц этого плавучего ноу-хау. Проще говоря, американцы еще не знают, какие именно эмсинцы должны прийти на смену семи десяткам эмсинцев «Арли Бёрк».

Этим и продиктовано решение Вашингтона продлить срок службы данных эсминцев на четыре-пять лет. Изначально в США собирались продлить срок службы всех боевых кораблей на это время, но какие-то здравые головы все-таки донесли до высокого командования, что гниющие на складе танки — это одно, а снующий из одной точки земного шара в другую корабль — совсем иное.

Таким образом, решение о продлении сроков службы будет приниматься после детального осмотра корпуса каждого отдельного эсминца. Так, эсминцы «Рэмедж» и «Бенфолд» будут служить еще пять дополнительных лет, в то время как «Митчер» и «Милиус» прослужат на четыре года дольше положенного.

Примечатально, что «Арли Бёрк» имеет достаточно серьезные ограничения относительно мощности силовой установки, которую на данный эсминец можно установить. В итоге вплоть до 2034 года ВМС США не будут иметь возможности обкатывать свои новые разработки на данном классе кораблей, поскольку новейшие ноу-хау достаточно требовательны в вопросах электропотребления. Впрочем, старые эсминцы — это лучше, чем их отсутствие, потому что не факт, что «последний гегемон» будет в состоянии построить сравнимое количество новых.