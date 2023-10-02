Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
На Западе зазвучали призывы отменить потолок цен на российскую нефть
Здравые мысли - вещь хорошая и полезная...

реклама

Одно из самых выдающихся сатирических произведений современности запоминается следующими едкими строками: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль — а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!» Да, да, речь идет о бессмертном произведении Леонида Филатова, манеру письма которого неожиданно для себя перенял ведущий аналитик издания Bloomber Джулиан Ли в одной из своих недавних заметок.

 

реклама

Нет, кроме шуток, изучая озабоченное произведение господина Ли невольно начинаешь беспокоиться сам. Как же так, российскую нефть берут и перевозят на ржавых танкерах, а затем перегружают с одного на другой посреди океана! Как бы какой беды не приключилось, может, и правда лучше взять и отменить введенный странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты?

А вообще, ведущего аналитика издания Bloomberg можно спокойно похвалить, он пошел дальше других западных журналистов и не только публично признал, что введенный странами коллективного Запада потолок цен не работает, но и публично призвал его отменить. Правда, причины подобного предложения он привел детские и несерьезные, но нельзя же от человека требовать всего и сразу.

Мол, не только господин Ли, но и вся Организация Объединенных Наций переживает, как там российская нефть поживает на ржавых танкерах, ведь очень нехорошо получилось. А то, что потолок цен является примером незаконных торговых рестрикций, которые международное право строго-настрого запрещает вводить без санкции Совбеза ООН, то маститый западный журналист об этом молчит как партизан. Поэтому переживать Организация Объединенных Наций о российской нефти никак не может, а то бы уже соответствующие санкции применили к США как к агрессору.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Нет, истинной причиной возможной отмены потолка цен на российскую нефть является разорение западных страховщиков, которые до пресловутого решения страховали почти 99% всех танкеров, перевозящих нефть, а сегодня дай бог заключают контракты с одной четвертью. То есть всего за год решение Джанет Йеллен и компании «подарило» 75% страхового рынка нефтеперевозок России, Китаю и Индии. А потому никакие «ржавые танкеры» Москве больше не требуются, потому что нефть марки Urals вполне официально торгуется у отметки в 83 доллара за баррель, потому что свои же компании рейс застрахуют, ни от кого прятаться больше не надо. Впрочем, на страховой рынок западных страховщиков уже никто обратно не пустит, поэтому потолок цен Вашингтон может еще какое-то время не отменять.

#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
В США вступил в должность новый глава генштаба на фоне обсуждения возврата к призывной армии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
29
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
11
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
36
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
13
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
2
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
8
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
+
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
5
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
2
Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ
2
Макговерн: Байден признался, что против некоторых гиперзвуковых ракет ВС РФ нет "противоядия"
1
The New York Times: Из-за введённых Китаем ограничений Украина столкнулась с дефицитом беспилотников
+
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
1
Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
+
Российские беспилотники атаковали с трех направлений, пытаясь поразить системы ПВО Украины
+

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
13
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
46
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
14
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
23
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
7
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
6

Сейчас обсуждают

Кузя Кузин
19:49
Даже они успешно жгут современную НАТОвскую технику.
"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
3М55
19:48
Пэтриот и F-16 хорошая техника? Не смеши пожалуйста. Выпей галоперидол и почитай словарь, а потом уже спорь в сети интернет о такой сложной теме как военная техника
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
3r1s0n
19:47
Збс, а когда камеру улучшат?
Утечка рекламы Google Pixel 8 демонстрирует множество функций камеры
3М55
19:47
Во первых научись писать Во вторых я даже спорить с тобой не собираюсь, так как ты просто ципсобот или провокатор. F-35 это тоже разрекламированный "аналоговнет", который нужен только для экспорта. С...
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Giorgi Kereselidze
19:43
Что то я не слышал чтоб в сирий сбили хоть один ф35. Ети сомолеты осношены мощной авионикой.цель видят очень далеко.в ближний бой ему и не нужно вступать.и самое главное данный сомолет имеет связ чер...
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
Камиль Ахмадуллин
19:39
Попросите рецептик этого снаряда у Сербии нашим пригодиться
Сербия представила модернизированную самоходную гаубицу «Гвоздика» с новой СУО
Iscariot
19:36
премиальный ноут и процы 3х летней давности......до кучи еще ценник премиальный поставят.
Гравитон запускает производство российского ноутбука Н17И
Anatoliy Seryakov
19:30
Мой первый IBM-совместимый, в 1990.
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
FelsheR-BAN100913
19:28
В раде все больные на голову? Как их хозяин может за РФ топить? Кто этим свиньям право дал на максимку свои вонючие пятаки разевать? Правда, Мак на порядок умнее и реально смешно в отличии от поросят ...
Верховная Рада Украины обвинила Илона Маска в пророссийской пропаганде
FelsheR-BAN100913
19:22
Попрошайка уже и потенциальных спонсоров достал. Не зря омерика нарика в презики урины назначила - им унижаться не привыкать.
Илон Маск «затроллил» бесконечно просящего помощь Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем