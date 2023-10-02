Здравые мысли - вещь хорошая и полезная...

Одно из самых выдающихся сатирических произведений современности запоминается следующими едкими строками: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль — а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!» Да, да, речь идет о бессмертном произведении Леонида Филатова, манеру письма которого неожиданно для себя перенял ведущий аналитик издания Bloomber Джулиан Ли в одной из своих недавних заметок.

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Нет, кроме шуток, изучая озабоченное произведение господина Ли невольно начинаешь беспокоиться сам. Как же так, российскую нефть берут и перевозят на ржавых танкерах, а затем перегружают с одного на другой посреди океана! Как бы какой беды не приключилось, может, и правда лучше взять и отменить введенный странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты?

А вообще, ведущего аналитика издания Bloomberg можно спокойно похвалить, он пошел дальше других западных журналистов и не только публично признал, что введенный странами коллективного Запада потолок цен не работает, но и публично призвал его отменить. Правда, причины подобного предложения он привел детские и несерьезные, но нельзя же от человека требовать всего и сразу.

Мол, не только господин Ли, но и вся Организация Объединенных Наций переживает, как там российская нефть поживает на ржавых танкерах, ведь очень нехорошо получилось. А то, что потолок цен является примером незаконных торговых рестрикций, которые международное право строго-настрого запрещает вводить без санкции Совбеза ООН, то маститый западный журналист об этом молчит как партизан. Поэтому переживать Организация Объединенных Наций о российской нефти никак не может, а то бы уже соответствующие санкции применили к США как к агрессору.

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Нет, истинной причиной возможной отмены потолка цен на российскую нефть является разорение западных страховщиков, которые до пресловутого решения страховали почти 99% всех танкеров, перевозящих нефть, а сегодня дай бог заключают контракты с одной четвертью. То есть всего за год решение Джанет Йеллен и компании «подарило» 75% страхового рынка нефтеперевозок России, Китаю и Индии. А потому никакие «ржавые танкеры» Москве больше не требуются, потому что нефть марки Urals вполне официально торгуется у отметки в 83 доллара за баррель, потому что свои же компании рейс застрахуют, ни от кого прятаться больше не надо. Впрочем, на страховой рынок западных страховщиков уже никто обратно не пустит, поэтому потолок цен Вашингтон может еще какое-то время не отменять.