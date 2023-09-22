Европейское братство трещит по швам...

Как я уже отмечал, нефтеперерабатывающие мощности стран Старого света находятся в настолько плачевном состоянии, что у крупных игроков из ЕС не было другого выбора, кроме как заниматься неофициальной скупкой бензина в нашей стране. После того как премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в конце недели указ, запрещающий российским компаниям экспорт бензина и дизельного топлива зарубеж, ситуация с ценами на бензин в нашей стране должна была бы измениться в лучшую сторону. Но есть одна деталь.

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Заключается она в том, что бензин и дизельное топливо по-прежнему можно экспортировать в страны Евразийского экономического союза, в частности в страны Средней Азии, откуда они неизбежно будут перепродаваться в Европейский союз. Тем не менее посредники возьмут свою наценку за перепродажу, что еще сильнее разгонит инфляцию как в ЕС, так и в США, поскольку в ситуации глобального сокращения добычи лишнему бензину браться неоткуда, а следовательно покупатели, соревнуются за то топливо, которое имеется в наличии.

Понятное дело, что «любимая жена» последнего гегемона в Европе, а речь тут идет о Польше, чувствует себя значительно более комфортно в условиях дефицита топлива, чем другие страны ЕС. Но проблема открытых границ и тут дает о себе знать, поскольку польские заправки буквально наводнили чешские автолюбители.

Работники заправок на чешско-польской границе признались изданию Money.pl, что 98% их клиентов — это чехи, которые не просто скупают весь имеющийся в наличии бензин, но еще и покупают все имеющиеся на заправках сигареты. Можно не сомневаться, что среди заполонивших польские заправки чехов присутствуют и перекупщики, поскольку разница в ценах на бензин между польскими и чешскими АЗС достигает 40 евроцентов за литр.

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Кстати сказать, цены в Словакии и Венгрии на бензин и дизельное топливо тоже существенно отличаются в худшую сторону от польских. Данной «аномалией» даже заинтересовались аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs, хотя никакого «большого секрета» тут нет — от уровня недовольства поляков зависит судьба польского правительства, а от судьбы Дуды и Моравецкого зависит продолжительность американской авантюры на Украине. Так или иначе, страны коллективного Запада начинают все больше напоминать поздний Советский Союз с дефицитом, фарцовщиками и «привилегированными республиками», пусть даже в Вашингтоне и Брюсселе это пока еще не хотят признавать.