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Запад не собирается пересматривать потолок цен на российскую нефть
"Торжество демократии" в полный рост...

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Спустя девять месяцев после введения потолка цен на российскую нефть страны коллективного Запада по-прежнему не знают, что с ним делать. Понять их несложно, поскольку ограничение цены в 60 долларов за баррель сначала и вправду оказало ощутимое давление на цену российского черного золота, прежде всего потому, что крупные западные фирмы, страхующие нефтяные танкер, наотрез отказались выдавать страховку тем судам, которые брали на борт российскую нефть, купленную по цене выше пресловутых 60 долларов.

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Однако очень скоро российская нефть ушла с западных НПЗ, поскольку мир оказался не без добрых людей, прежде всего индийского и китайского происхождения, которые не только «теневой флот» организовали для перевозки российской нефти, но и своих страховщиков создали, а также любезно предоставили НПЗ для её переработки. В общем, введение потолка цен на нефть оказало разрушительное воздействие на европейскую энергетику, лишив при этом Вашингтон и Брюссель механизмов, с помощью которых они могли бы и дальше влиять на мировые цены на нефть.

А ведь незадолго до введения особо ретивые западные политики угрожали Москве, что если та будет себя «плохо вести», то потолок цен на российскую нефть понизят до отметки в пятьдесят долларов за баррель, чтобы российское руководство знало, как себя вести. Ну и что же? Сегодня нефть российской марки Urals торгуется на 17 долларов дороже потолка цен у отметки в 77 долларов за баррель и никакие решения западных политиков не способны этому никак помешать.

Вот европейские чиновники и признаются западным журналистам, что пересмотр потолка цен планировалось обсуждать прошедшим летом, но никаких консультаций по этому вопросу так и не проводилось. Тем не менее на прошлой неделе исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по экономической политике Эрик Ван Ностранд заявил, что потолок цен на нефть успешно работает. То есть российская нефть торгуется значительно выше отметки в 60 долларов, но звездно-полосатые демократизаторы не умеют признавать своих провалов, а значит, нужно с непроницаемым лицом и дальше заявлять, что западные ценности «опять восторжествовали», в надежде, что рано или поздно цены на нефть пойдут вниз. Но ждать на этот раз придется долго...

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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