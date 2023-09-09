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Как цены на бензин связаны с кризисом НПЗ на Западе
Не зря в народе говорят, что дурная голова...

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Я много раз отмечал, что современное общество потребления, когда все, что угодно, можно заказать домой с помощью нескольких кликов, создает когнитивные искажения, которые влияют не только на «простых смертных», но и на лица, принимающие  решения на самом высоком уровне.

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К примеру, банальная переработка нефти в бензин и дизельное топливо кажется современным западным политикам чем-то настолько само собой разумеющимся, что они даже не задумываются о том, как страны коллективного Запада уже завтра могут лишиться возможности самостоятельно перерабатывать нефть, что сделает их заложниками таких игроков, как Россия, Индия и Китай.

Именно эту тему обсуждали лидеры нефтеперерабатывающей отрасли западных стран на прошлой неделе на отраслевом саммите в Сингапуре. Так, руководитель отдела исследований международной энергетической группы Gunvor Фредерик Лассер недавно заявил, что из-за изношенной сверх всякой меры инфраструктуры в Европе НПЗ вынуждены останавливать работу в аварийном порядке чуть ли не каждую неделю, что существенно повышает цены на нефтепродукты. По мнению Лассера, трейдеры крайне чувствительно реагируют на самую незначительную задержку в производстве, потому что все прекрасно осведомлены, что запас мощностей у Старого света отсутствует, как, впрочем, и запас готовой продукции.

Понятное дело, что попытка руководителей стран коллективного Запада ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты не только превратила Индию в одного из крупнейших производителей нефтепродуктов на свете, но и лишила европейские НПЗ всякой надежды на новые инвестиции.

По другую сторону Атлантики нынешний американский президент, который опустошал Стратегический нефтяной запас США на протяжении всего времени своего нахождения в Белом доме, точно так же оставил местные НПЗ без инвестиций. Байдена интересовали низкие цены на американских заправках как верный способ поддержать падающую популярность Демократической партии, но до президентских выборов в США осталось еще немало времени, а цены на бензин пошли вверх.

Генеральный директор швейцарско-нидерландского нефтяного трейдера Vitol Рассел Харди уверен, что у стран коллективного Запада уже сегодня нет достаточного количества мощностей, чтобы удовлетворить свои потребности в нефтепродуктах. Помимо прочего, свою лепту в данную ситуацию внесла и новая коронавирусная инфекция, которая привела к закрытию многих НПЗ в период самоизоляции, из-за чего те не смогли пройти плановое обслуживание и модернизацию.  

В общем, не удивительно, что цены на бензин в нашей стране в последнее время так сильно лихорадит, потому что высоким западным господам нефтепродукты закупать где-то нужно, пусть и под видом неаффилированных «индивидуальных предпринимателей».

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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