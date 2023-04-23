Мир геополитики мало чем отличается от шахмат.

Если говорить о западных политических традициях, то больше, чем Макиавелли, на Западе любят цитировать только Сунь-цзы. И это странно, поскольку именно перу Макиавелли принадлежит древняя как мир фраза: «Войны начинают, когда хотят, но завершают, когда могут».

реклама

Да, на так называемом коллективном Западе никогда не думают о том, каким образом они будут завершать войны, а иначе бы американцы до сих пор не убивались по своему бегству из Сайгона. Вот и специальная военная операция РФ на Украине, целенаправленно спровоцированная США, уже давно не дает Вашингтону каких-либо надежд на благоприятный исход, не пора ли американским политикам подумать о запасном плане?

Но в том-то и дело, что они о нем пока даже еще не думали. Они о возможности отправки своих танков Abrams на Украину и вовсе заявили по ошибке, чтобы заставить Германию согласиться на поставки Киеву своих танков Leopard. Но немцы тоже оказались не лыком шиты, а потому пытаются максимально эти самые поставки растянуть во времени, чем и загоняют Вашингтон в угол.

Понятное дело, что если в Ираке и Афганистане местные вояки вполне себе спокойно поражали Abrams с помощью советских РПГ, то на Украине без прикрытия американской артиллерии и авиации тяжелым американским машинам рассчитывать на долгую жизнь не приходится.

И что вы прикажете Вашингтону делать дальше? Да, в Интернете уже бродят фотографии раскрашенного в украинские цвета американского вертолета Black Hawk, следом пойдет F-35, ну а дальше-то что они будут Киеву отправлять?

В этом смысле решение об отправке Abrams на Украину — это поворотный момент в СВО, поскольку именно с него американские политики начнут задумываться, что их авантюра пошла по такому сценарию, который они в страшном сне не могли себе представить, а потому что-то нужно с ней делать.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Конечно, до самой отправки пройдет еще очень много времени, будет подготовка экипажей, бравурные выступления западных политиков, а потом кто-нибудь опять утопит дорогую «игрушку» в болоте. Но свое дело Abrams уже сделали, потому что сдвиг в головах начался.