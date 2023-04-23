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Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
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Если говорить о западных политических традициях, то больше, чем Макиавелли, на Западе любят цитировать только Сунь-цзы. И это странно, поскольку именно перу Макиавелли принадлежит древняя как мир фраза: «Войны начинают, когда хотят, но завершают, когда могут».

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Да, на так называемом коллективном Западе никогда не думают о том, каким образом они будут завершать войны, а иначе бы американцы до сих пор не убивались по своему бегству из Сайгона. Вот и специальная военная операция РФ на Украине, целенаправленно спровоцированная США, уже давно не дает Вашингтону каких-либо надежд на благоприятный исход, не пора ли американским политикам подумать о запасном плане? 

Но в том-то и дело, что они о нем пока даже еще не думали. Они о возможности отправки своих танков Abrams на Украину и вовсе заявили по ошибке, чтобы заставить Германию согласиться на поставки Киеву своих танков Leopard. Но немцы тоже оказались не лыком шиты, а потому пытаются максимально эти самые поставки растянуть во времени, чем и загоняют Вашингтон в угол.  

Понятное дело, что если в Ираке и Афганистане местные вояки вполне себе спокойно поражали Abrams с помощью советских РПГ, то на Украине без прикрытия американской артиллерии и авиации тяжелым американским машинам рассчитывать на долгую жизнь не приходится.  

И что вы прикажете Вашингтону делать дальше? Да, в Интернете уже бродят фотографии раскрашенного в украинские цвета американского вертолета Black Hawk, следом пойдет F-35, ну а дальше-то что они будут Киеву отправлять? 

В этом смысле решение об отправке Abrams на Украину — это поворотный момент в СВО, поскольку именно с него американские политики начнут задумываться, что их авантюра пошла по такому сценарию, который они в страшном сне не могли себе представить, а потому что-то нужно с ней делать. 

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Конечно, до самой отправки пройдет еще очень много времени, будет подготовка экипажей, бравурные выступления западных политиков, а потом кто-нибудь опять утопит дорогую «игрушку» в болоте. Но свое дело Abrams уже сделали, потому что сдвиг в головах начался. 

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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