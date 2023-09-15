Ну хоть кто-то еще сохраняет трезвую голову на плечах.

Несмотря на то, что танки объявились на поле боя в самом конце Первой мировой войны, пиком их концептуального и практического применения стала Вторая мировая, которая была отмечена глубокими танковым прорывами, которые неизменно приводили к окружению крупной группировки противника. В этом смысле Трамп был абсолютно прав, когда в ходе одного из своих недавних предвыборных выступлений он поднял на смех планы администрации Джо Байдена по созданию электрических танков.

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По словам бывшего президента США, данный вид бронетехники будет проходить совсем небольшое расстояние, прежде чем встать на длительную подзарядку, а еще он «совсем не будет» загрязнять территорию противника. Понятное дело, что ни о каких прорывах в тыл противника с подобным ноу-хау на вооружении даже речи идти не может, но Вашингтон настолько сильно рассорился с крупнейшими производителями нефти в мире, что те объявили ему негласную войну. Вот Пентагон и пытается обеспечить свои войска всеми видами электрической техники - от грузовиков, до самолетов и танков.

Комментарий Трампа оказался настолько популярен среди пользователей сети Интернет, что представители Демократической партии США поспешили опубликовать документ, опровергающий намерение Джо Байдена создавать электрические танки. В частности, так называемые «фактчекеры» утверждают, что Трамп неправильно понял заявление Байдена о том, что в скором времени в США не останется ни одного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания.

Звучит это довольно нелепо, поскольку Трамп провел четыре года в Белом доме и прекрасно осведомлен о том, какие программы разрабатывает Пентагон и для чего он это делает. К примеру, идея создания БПМ Bradley с гибридной силовой установкой активно обсуждалась еще в 2014 году, в то время как Вашингтон намерен пересадить свои вооруженные силы на полностью электрическую технику к 2050 году. Американские аналитики честно признаются, что американский ВПК пока не в состоянии оснастить шестидесятитонную боевую машину электрическим двигателем, однако это совсем не означает, что в США не разрабатываются более легкие танки, пригодные для использования с гибридной силовой установкой, вроде того же сорокатонного M10 Booker.