Поляки четко показывают, кто будет руководить парадом.

Пока никем не избираемые европейские комиссары навязывали свою волю европейским странам, никого как будто бы и не интересовало, что решения в рамках ЕС могут приниматься только за счет единодушного согласия всех стран-членов. Кому-то из европейских чиновников достаточно было сослаться на гнев заокеанского дяди Сэма, чтобы продавить любого политика, вне зависимости от того, какой ранг он занимал на национальном уровне.

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Однако сегодня данная ситуация меняется самым кардинальным образом, поскольку власти Польши не просто пользуются безграничной поддержкой Вашингтона, но и обладают властью на национальном уровне блокировать решения ЕС. Более того, они нашли союзников в лице Венгрии и Словакии, которым точно так же, как Варшаве, не нравится перспектива распрощаться со своим сельским хозяйством.

Камнем преткновения стало пятничное решение Еврокомиссии не продлевать запрет на поставки зерна с Украины в Евросоюз, которое после отказа Москвы от так называемой Черноморской зерновой инициативы Киеву девать больше некуда. Однако Польша, Словакия и Венгрия будут блокировать ввоз украинского зерна на национальном уровне, что лишает решение Еврокомиссии всякого смысла.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вовсе заявил, что Варшава не собирается подчиняться решениям Берлина, Брюсселя или же председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Другими словами, давно отлаженный механизм продавливания принятых за океаном решений дал сбой, и теперь европейские страны будут оглядываться не на еврокомиссаров, а на польское руководство.

Более того, когда Европейский союз начнет обсуждать другие вопросы, которые затрагивают национальные интересы кого-то из участников объединения вроде вопроса о запрете ввоза российского сжиженного газа в Испанию, Барселона может закономерно заявить, что раз восточноевропейские страны не выполняют решение Еврокомиссии, то с чего бы это вдруг гордый испанский народ станет отказываться от российских энергоносителей? В общем, с каждым днем вопросы, связанные с финансовым обеспечением некогда братского нам государства, будут вносить все больший и больший разлад в так называемое Трансатлантическое единство, а оно и без того особой крепостью не отличалось.