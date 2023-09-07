Будет надеяться, что от этой "яблони" яблочки падают далеко...

Если бы за свержение законно избранных государственных лидеров давали награды, то Джордж Сорос стал бы, вне всяких сомнений, самым титулованным рекордсменом по подрыву основ государственности в истории. Теперь же гонимый отовсюду девяностотрехлетний «бизнесмен» венгерского происхождения готовится уйти на покой, однако созданная им НКО Open Society Foundation не прекращает свое существование.

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Согласно заявлению наследника беспощадного путчиста Алекса Сороса, слухи о закрытии созданной его отцом НКО являются безосновательными, поскольку сейчас организация проходит «реструктуризацию», в ходе которой она намерена закрыть свои офисы в Западной Европе и перенаправить свое внимание на Европу Восточную, в частности на такие страны, как Польша и Венгрия.

Подобную метаморфозу достаточно легко объяснить: после того как Вашингтон смог отрезать доступ немецкой промышленности к российским углеводородам, экономика Германии находится в состоянии неконтролируемого падения. Это де-факто положило конец негласному противостоянию между Берлином и Польшей за звание лидирующей политической силы в ЕС. Однако Польша, в отличие от Германии, так пока и не оккупирована американскими военными, что дает Варшаве известную степень политической независимости.

Понятное дело, что для контроля за своим «ближайшим союзником» Вашингтон отправляет в Восточную Европу Сороса-младшего с напутственными словами о том, что если Алекс окажется хотя бы наполовину так же эффективен, как Джордж Сорос, то финансирование Open Society Foundation будет существенно увеличено.

Ситуация с Венгрией обстоит еще более остро, поскольку венгерский премьер-министр Виктор Орбан совсем перестал бояться «последнего гегемона», а потому не только называет вещи своими именами в своих публичных выступлениях, но еще и гоняет американских ставленников в ЕС, а также грозится перерезать каналы финансирования «незалежной».

Поскольку голосование в Европейском союзе требует не большинства голосов, а согласия всех стран-членов, то как Будапешт, так и Варшава могут существенно осложнить планы США по использованию ЕС в своих целях. Следует полагать, что самая вероятная судьба наследника легендарного Сороса — это арест за антигосударственную деятельность в какой-нибудь из европейских стран, в ответ на который Вашингтон лишь разведет руками и скажет, что мол де Сорос младший талантами отца не обладает.