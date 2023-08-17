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Странам Запада потребуются годы, чтобы предоставить Украине сколько-нибудь значимое количество F-16
Ожидание может "немного" затянуться..

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Откровенное неуважение и пренебрежение, с которым украинский президент Владимир Зеленский столкнулся на недавно прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе — это не знак личной неприязни, ведь Зеленского еще совсем недавно западные лидеры встречали на самом высоком уровне, а признак серьезных разногласий.

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Цели Зеленского просты и понятны: он будет добиваться победы над Россией любой ценой, потому что в процессе противостояния с Москвой он не только загубил свою крайне успешную медийную карьеру, но еще и сжег все мосты к отступлению. Если он потерпит фиаско, то сразу же станет для коллективного Запада колоссальной обузой вроде того же Саакашвили.

С другой стороны, Запад не стремится добиться военного поражения России, потому что,  как и заявлял заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, в случае катастрофических неудач на линии боевого соприкосновения Москва применит ядерное оружие, после чего все планы Вашингтона рухнут.

В идеале страны Запада хотели бы сделать из России этакое беззубое чучело, которое не представляет для окружающих ровным счетом никакой опасности, но при этом им все равно можно будет пугать особо впечатлительных индивидов, чем он, собственно говоря, и занимался в девяностые годы прошлого века.

Еще 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, покидая Белый дом в 1961 году, предупредил американскую общественность о стремительно растущем влиянии военно-промышленного комплекса. Шестьдесят с лишним лет спустя американский ВПК настолько плотно сросся с правительством США, что никаким топором их теперь уже не разделить. А любому продавцу для роста продаж требуется что? Все правильно — эффективный маркетинг.

И вот тут-то и кроется противоречие, потому что коль скоро Зеленский смог бы организовать какое-нибудь показательное уничтожение российской военной техники западными образцами оружия, то поставки текли бы на Украину рекой. А коль скоро западная техника на Украине используется для ведения боевых действий, а следовательно, рано или поздно уничтожается, то и поставлять её нет никакого смысла.

Я уже рассказывал о том, что главной преградой на пути поставки американских истребителей F-16 на Украину являлась так называемая «проблема аэродромов», потому что взлетать американским «соколам» просто-напросто неоткуда. Но эту проблему можно было бы как-то решить, если бы Вашингтон того хотел. А нынче настроения у «заокеанских благодетелей» Украины изменились.

Так, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно заявил, что в этом году американские истребители F-16 точно на Украину поставлены не будут. Куда точнее выразился уходящий скоро в отставку председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, который заявил, что США потребуются «годы» на то, чтобы поставить Украине сколько-нибудь значимое количество американских истребителей. По его словам, десять истребителей F-16 стоят около двух миллиардов долларов, в то время как Россия использует в СВО сотни истребителей четвертого и пятого поколения, чем, собственно говоря, и объясняется промедление. Другими словами, если Вашингтон не сможет создать численный перевес над ВКС РФ в небе на Украиной, а он этого сделать не сможет, то и истребители он поставлять не будет, чтобы избежать репутационных потерь. К примеру, американские СМИ сообщают, что первые шесть украинских летчиков закончат переобучение для управления F-16 только через год. Можно не сомневаться, что летом 2024 года они благополучно пополнят ряды американских ВВС и останутся жить в «сияющем граде на холме», благо Пентагон испытывает колоссальные проблемы с набором новых рекрутов.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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