Военных мятежей с хорошим концом не бывает.

Пока многие у нас в стране продолжают рассуждать о том, что организованный Евгением Пригожиным военный мятеж — это какой-то хитрый план российской власти, на Западе аналитики радуются по другому поводу, ведь у РФ осталось всего 11 самолетов Ил-22М ВЗПУ, один из которых бойцы дискредитировавшей себя частной военной компании сбили в ходе июньского мятежа.

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Поскольку данный самолет выполняет роль воздушного командного пункта, осуществляющего координацию действий наземных и других родов войск, никаким образом угрожать бойцам мятежного ЧВК ни сам Ил-22М, ни восемь членов его экипажа, погибших во время крушения самолета ВКС РФ под Воронежем, были не в состоянии.

А между тем западные аналитики откровенно заявляют, что опосредованное противостояние между Москвой и коллективным Западом имеет все признаки войны на истощение, в ходе которой стороны не могут своевременно восполнять как потерю квалифицированных кадров, так и убывшие системы вооружений.

Они открыто признают, что в случае начала глобального конфликта подобные воздушные командные пункты станут первостепенной целью для сил НАТО, которые будут стремиться нарушить систему управления войсками РФ. В этом контексте потеря даже одного подобного самолета — это успех, на который в рамках СВО ни ВСУ, ни их зарубежные покровители даже рассчитывать не могли.

А всему виной явилась неуемная гордыня мятежного российского бизнесмена Евгения Пригожина, который тем не менее сумел избежать уголовного преследования, а также согласился выплатить семьям погибших летчиков по 50 миллионов рублей.

Более того, эксперты министерства обороны Великобритании ранее заявили западным СМИ, что в ходе СВО Москва постоянно использовала Ил-22М не только как центры принятия оперативных решений, но и как воздушные ретрансляторы радиосигнала. Впрочем, ничуть не меньшую ценность для ВКС РФ представлял и экипаж самолета, способный выполнять широкий спектр задач. В общем, ущерб от июньского мятежа, к сожалению, одним только репутационным ущербом Москвы не ограничивается.