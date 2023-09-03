«Старик Джо» никуда не собирается...

После того как некогда лучший журналист США Такер Карлсон начал рассуждать в своих передачах о «зеленых человечках», вопрос о его беспристрастности стал для многих ребром. Дело в том, что западные СМИ давно муссируют данную тему в надежде заставить российское руководство капитулировать перед США. Да, идея напугать Москву технологиями пришельцев не слишком-то здравая, но ведь американцы уже однажды смогли обмануть советское руководство своими разговорами про разработку систем противоракетной обороны космического базирования, так почему бы не попробовать снова?

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В этом смысле заявление Такера Карлсона о том, что Барак Обама имел нездоровое пристрастие к представителям собственного пола, проливает свет на недавнюю гибель личного повара бывшего американского президента, который утонул при нелепых обстоятельствах в нескольких сотнях метров от загородной виллы Обамы. А с чего бы вдруг американские элиты начали интересоваться сексуальными пристрастиями первого темнокожего президента США?

Во-первых, однокурсник Обамы по Колумбийскому университету Уэйн Аллин Рут, который в 2012 году издал бестселлер про 44-го президента США, на протяжении пятнадцати лет распускал слухи про гомосексуальные пристрастия Барака Обамы и Руту ничего за это не было. Во-вторых, личный биограф первого чернокожего президента сравнительно недавно рассказал о том, что Обама, по его же собственному признанию, неоднократно имел фантазии специфического характера. В общем, большой тайны из гомосексуальности Барака никто никогда не делал.

А теперь давайте представим, что Демократическая партия твердо намерена не пустить Дональда Трампа к власти, но при этом выходить на президентские выборы с крайне непопулярным Джо Байденом ей как-то не с руки, ведь общественность может и не поверить в оглушительную победу «старика Джо» над Дональдом Трампом. В этом смысле жена до сих пор популярного в США Барака Обамы Мишель могла бы стать идеальным кандидатом, ведь она не просто бывшая первая леди, но еще и чернокожая, что особенно ценится в современных Соединенных Штатах.

Но тут бывший повар Обамы тонет неподалеку от его виллы, а затем Карлсон во всеуслышание заявляет о том, что Обама «любит мальчиков». Стоит только Мишель выставить свою кандидатуру на выборах, как тот же Карлсон пойдет дальше и станет намекать, что 44-й президент США избавился от своего бывшего повара не просто так.





И тут на ум приходит инцидент в Белом доме в апреле 2022 года, когда на мероприятии в поддержку действующего американского президента Джо Байдена Барак Обама самым явным и вызывающим образом игнорировал своего бывшего протеже. Что же, он не первый, кто поторопился списать «старика Джо» со счетов, ведь сразу после избрания Байдена муж нынешнего вице-президента США Камалы Харрис прилюдно заявлял, что он «женат на будущем президенте США», но поторопился с выводами...