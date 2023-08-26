Перемены грядут очень большие...

Южноафриканский саммит БРИКС, который пришелся на самый конец «глупого сезона», так и не ознаменовался запуском новой валюты, которая могла бы бросить вызов вездесущему доллару. Тем не менее события, произошедшие на этом историческом саммите, раз и навсегда изменили мир международной политики.

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Кстати, «глупым сезоном» в западной журналистике принято называть лето, когда количество значимых новостей падает до критическо низкой отметки и СМИ приходится публиковать всякую всячину, чтобы хоть как-то удержать читателей. В этом смысле саммит БРИКС задает тон новому раунду геополитического противостояния, в котором страны коллективного Запада впервые выступят как аутсайдеры.

Так что же произошло? К оригинальным пяти членам организации - Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке - в ближайшее время присоединятся еще шесть: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Подобный поворот событий делает страны БРИКС главными законодателями мод на мировом энергетическом рынке. Более того, учитывая тот факт, что главные потребители углеводородов - Индия и Китая - также являются членами этого объединения, в рамках БРИКС будут решаться все глобальные производственные вопросы. Западные эксперты уже сейчас бьют тревогу, заявляя что расширение БРИКС делает «Большую семерку» пережитком истории.

Но и это еще не все. О своей заинтересованности в присоединении к БРИКС, согласно заявлениям представителей Претории, уже выказали Алжир Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея, Греция, Гондурас, Индонезия, Куба, Кувейт, Марокко, Мексика, Нигерия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис и Турция. Проще говоря, организация будет расширяться постепенно, приобретая все больший и больший международный вес.

А вишенкой на торте во всей этой истории станет председательство России в БРИКС, которое начнется в тот же день, когда новые члены станут полноправными участниками организации — первого января 2024 года. Таким образом, следующий саммит БРИКС должен состояться в Казани, где российское правительство на правах принимающей стороны и будет обсуждать условия вступления БРИКС со всеми желающими. В этом контексте страны коллективного Запада могут раз и навсегда забыть о своих попытках подвергнуть Москву «международной изоляции».