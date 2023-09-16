Что называется, наломали дров...

Арест на Кубе семнадцати кубинских граждан, которые, по данным правоохранительных органов Острова Свободы, занимались рекрутированием кубинских граждан для участия в СВО на стороне России, стал серьезным ударом по российско-кубинским отношениям. Судя по сообщениям СМИ, кубинские правоохранительные органы провели достаточно масштабную операцию с целью задержания рекрутеров частных военных компаний, некоторые из которых уже имели судимости.

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Напомню, что статус частных военных компаний в нашей стране так и не был узаконен, поскольку российский президент подписал указ, требующий приведения к присяге всех лиц, защищающих нашу страну с оружием в руках. Другими словами, речи ни о какой «частной» деятельности больше не идет, но произошедший скандал, судя по всему, является отголоском времен расцвета ныне покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Судя по тому, что операция по задержанию рекрутеров проводилась без участия российской стороны, Москва не уведомляла Гавану о том, что она ведет рекрутирование кубинских граждан для участия в СВО. Более того, бойцы какой-нибудь российской ЧВК, не имеющей никакого юридического статуса, могли отдать эту деятельность «на аутсорс», то есть не иметь никакой информации о том, кто и как ведет работу с населением Острова Свободы.

Посол Кубы в России Гармендия Пенья отметил, что Куба не против участия своих граждан в СВО на стороне Москвы, но только когда кубинцы официально заключают контракт с Министерством обороны РФ и участвуют в военном противостоянии полностью легально.

Правда, кубинского посла уже публично одернул министр иностранных дел Острова Свободы Бруно Родригес, который заявил, что участие кубинцев в качестве наемников в вооруженных конфликтах в других странах противоречит национальному законодательству, а следовательно, влечет за собой внушительные тюремные сроки. В общем, ситуация получилась крайне неприятной.

Непонятно, какая судьба ждет 17 арестованных рекрутеров российских ЧВК, которым, согласно кубинским законам, грозит от 30 лет лишения свободы до смертной казни. При этом наличие предыдущих судимостей будет наверняка расценено судом как отягчающие обстоятельства. В общем, вопрос в том, стоила ли игра свеч, учитывая последствия «рекрутерской деятельности» неназванных ЧВК.