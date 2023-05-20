Как ни крути, а наш пострел поспел везде!

Пока страны коллективного Запада пытаются в очередной раз «коллективно осудить» Россию и Китай за несуществующие прегрешения, Москва и Пекин все сильнее окапываются на «заднем дворе» Соединенных Штатов — в Латинской Америке.

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И речь тут идет не только о нефти и газе, хотя я уже рассказывал о том, как Москва вытесняет североамериканские компании с углеводородных рынков Южной Америки. Нет, речь идет о всестороннем развитии экономических, политических и даже культурных связей.

Самым ярким примером данного тренда стал прошедший на прошлой неделе в Гаване экономический форум, который посетили свыше 150 высокопоставленных представителей нашей страны.

Речь идет как о представителях бизнес-сообщества, так и о российских политиках. И тут стоит отметить, что мужи отечества летали на Кубу не только для того, чтобы насладиться прекрасным климатом и обоянием кубинок, поскольку саммит в Гаване закончился подписанием целого ряда двухсторонних соглашений.

Во-первых, на фоне сообщений об очередном рекордном урожае в РФ особенно красноречиво выглядит подписание соглашения между российской компанией «Продинторг» и кубинской государственной компанией «Алимпорт» о поставке на Кубу российской пшеницы. Согласно данным агентствам Reuters главной целью данной сделки является «обеспечение стабильности жизни кубинского населения», то есть исключение возможности голода на родине Фиделя Кастро.

Понятное дело, что на фоне всего остального мира, который все сильнее и сильнее попадает в кабалу производителей генномодифицированных продуктов, культивирование которых подразумевает ежегодную покупку семян, Россия выглядит крайне конкурентоспособно и может просить за свою продукцию любые уступки.

Впрочем, судя по количеству сделок, кубинцы не сильно-то упирались, поскольку помимо ключевого зернового соглашения были заключены договора на поставку и совместное производство рома, на создание российского сервиса удаленной продажи товаров и продуктов на Кубе, об оказании «острову Свободы» помощи в восстановлении кубинского сельского хозяйства, о развитии туристической базы в местечке Тарара неподалеку от Гаваны. Да всего и не упомнишь!

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Стоит ли удивляться, что министр внешней торговли Кубы Рикардо Кабрисас назвал подписанные договоренности «поворотным моментом в давней истории двухсторонних отношений Москвы и Гаваны». Хочется верить, что в скором времени наслаждаться кубинским солнцем и горячим латиноамериканским гостеприимством спокойно будут не только первые лица министерств и компаний, но и обычные туристы. Кстати, одно из соглашений подразумевает возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами.