Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Подписан «поворотный» пакет соглашений по развитию российско-кубинских экономических связей
Как ни крути, а наш пострел поспел везде!
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Пока страны коллективного Запада пытаются в очередной раз «коллективно осудить» Россию и Китай за несуществующие прегрешения, Москва и Пекин все сильнее окапываются на «заднем дворе» Соединенных Штатов — в Латинской Америке.

реклама

И речь тут идет не только о нефти и газе, хотя я уже рассказывал о том, как Москва вытесняет североамериканские компании с углеводородных рынков Южной Америки. Нет, речь идет о всестороннем развитии экономических, политических и даже культурных связей.

Самым ярким примером данного тренда стал прошедший на прошлой неделе в Гаване экономический форум, который посетили свыше 150 высокопоставленных представителей нашей страны.

Речь идет как о представителях бизнес-сообщества, так и о российских политиках. И тут стоит отметить, что мужи отечества летали на Кубу не только для того, чтобы насладиться прекрасным климатом и обоянием кубинок, поскольку саммит в Гаване закончился подписанием целого ряда двухсторонних соглашений.

Во-первых, на фоне сообщений об очередном рекордном урожае в РФ особенно красноречиво выглядит подписание соглашения между российской компанией «Продинторг» и кубинской государственной компанией «Алимпорт» о поставке на Кубу российской пшеницы. Согласно данным агентствам Reuters главной целью данной сделки является «обеспечение стабильности жизни кубинского населения», то есть исключение возможности голода на родине Фиделя Кастро.

Понятное дело, что на фоне всего остального мира, который все сильнее и сильнее попадает в кабалу производителей генномодифицированных продуктов, культивирование которых подразумевает ежегодную покупку семян, Россия выглядит крайне конкурентоспособно и может просить за свою продукцию любые уступки.

Впрочем, судя по количеству сделок, кубинцы не сильно-то упирались, поскольку помимо ключевого зернового соглашения были заключены договора на поставку и совместное производство рома, на создание российского сервиса удаленной продажи товаров и продуктов на Кубе, об оказании «острову Свободы» помощи в восстановлении кубинского сельского хозяйства, о развитии туристической базы в местечке Тарара неподалеку от Гаваны. Да всего и не упомнишь!

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Стоит ли удивляться, что министр внешней торговли Кубы Рикардо Кабрисас назвал подписанные договоренности «поворотным моментом в давней истории двухсторонних отношений Москвы и Гаваны». Хочется верить, что в скором времени наслаждаться кубинским солнцем и горячим латиноамериканским гостеприимством спокойно будут не только первые лица министерств и компаний, но и обычные туристы. Кстати, одно из соглашений подразумевает возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #экономическое сотрудничество #россия и латинская америка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лукашенко доходчиво объяснил, почему контрнаступления ВСУ не будет
О возможных последствиях поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном на примере Ирака
Европа не смогла положить конец российскому нефтяному экспорту в Индию, который вырос в 63 раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
73
Украинцы пытаются продать части от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
33
Российской армии удалось уничтожить штаб с офицерами «Эдельвейса»
23
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
24
У Украины есть время до сентября, дальше её будут принуждать к переговорам - Financial Times
27
Глава Еврокомиссии выступила против мирных переговоров между Украиной и Россией
5
Нью-Йорк проседает из-за тяжести небоскребов со скоростью 2 миллиметра в год
2
Т-54 встречает Leopard 2 – советский танк уже приступил к выполнению задач на Донбассе
27
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
9
Альтернативный экран Steam Deck под названием DeckHD предложит разрешение 1920 на 1200 пикселей
3
Politico: США рассматривают корейский сценарий по решению военного конфликта в Украине
2
GeForce GTX 980 в свежем тестировании осилила многие новинки, включая CP 2077 и Hogwarts Legacy
5
Белый дом: США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки поставки Украине F-16
3
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
41
Пригожин просит Шойгу не сдавать позиции в Бахмуте
9
Пригожин пояснил, почему не боится покушения на свою жизнь: делай, что что должен, и будь, что будет
1
Nvidia бесплатно раздаст сотни видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti
11
5 самых лучших процессоров AMD для небогатых геймеров – выбираем игровой камень до 15 000р
3
В Молдове сообщили о достижении «газовой независимости» от России
5
Запад готовится поставить 32 истребителя F-16 на Украину
5

Популярные статьи

Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
28
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
27
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
21
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
11
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
4
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
16
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
3
Все, что мы знаем о возможном выходе новой игры в серии Red Dead Redemption 3
+
Борьба с зависимостями: Встраиваю браузер Mozilla Firefox в сборку SD WebUI Neuro
1

Сейчас обсуждают

dmitry07
23:23
Это те самые "шестерки", о которых я говорил.
Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
Эовейн Триада
23:20
Посмотрел сериал "Вампиры средней полосы". Там "наши", добрые вампиры :) Кстати в начале кажется ерунда и кринжово, а в итоге сериал очень понравился.
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
Эовейн Триада
23:13
Ну запусти актуальные игры на макс графике, с лучами, с DLSS2-3 особенно и тд.
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
Эовейн Триада
23:12
Игры колоссально хуже работают, если просто в стиле, как-то на средних играть, ну так можно, да и то проблем масса вылетает, в итоге зачем...., особенно купив нормальную видеокарту, так мучаться.
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
Эовейн Триада
23:11
Любой браузер сейчас тяжелее Винды, да и других операционок . И можно сделать просто: не ковыряться нигде, оно и так отлично работает, даже лучше)
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
Hivi77
23:11
У нашенских россеянских головок все отпрыски и выпуски у саксов обитають и обучаются. Ваша будующа Елита...
МИД России включил Барака Обаму и ещё 499 американцев в «стоп-лист»
kilobait3
23:10
В умелых руках 16ый машина огонь. Миг конечно вне конкуренции. Но увы рачье пилотное совсем разучились работать ручками и головой.
Запад готовится поставить 32 истребителя F-16 на Украину
3инур Муртазин
23:09
Надо идти уже Атлантики!Повторить что деды наши не доделали!!!
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
kilobait3
23:09
Что это за гуано?
Кассовые сборы российского блокбастера «Вызов» превысили 1,5 млрд рублей
32Влад32
23:07
А сейчас что? Учения? Сотни тысяч убитых - игрушки?
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем