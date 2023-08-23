Кто бы мог подумать, что так все выйдет...

Да, жизнь порой подкидывает нам причудливые повороты, что особенно справедливо в случае с непотопляемым российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который не только смог выйти сухим из воды после организации самого настоящего военного переворота в нашей стране, но еще и сохранил хотя бы видимость контроля за подразделениями ЧВК «Вагнер», которая, как я предполагал, отправляется на Черный континент гонять террористов по пустыне.

реклама

Впервые с военного переворота загоревший и немного осунувшийся Евгений Викторович появился на видео, призывая настоящих богатырей вступать в ряды возглавляемой им организации, чтобы бороться с боевиками запрещенных в РФ террористических организаций ДАИШ и Аль-Каида. В общем, весь антураж вокруг Пригожина, включая характерные «технички» на заднем плане — легкие пикапы с пулеметными установками в кузове, которые широко используются в военных конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке.

Впрочем, несмотря на заявления западных СМИ о том, что Пригожин появился на видео для того, чтобы рекрутировать новых наемников для африканской кампании, нехарактерная манера поведения Пригожина в видео, а также тот факт, что еще до мятежа частная военная компания уже представляла собой маленькую армию, подсказывают, что видео понадобилось Москве для убеждения африканских партнеров России в серьезности наших намерений.

Дело в том, что Москва последовательно выступает на международной арене с позиций защиты системы международного права, которую коллективный Запад давно уже списал на свалку истории. В этой связи России нужен кто-то, кто не просто может пообещать «показать западным наемникам кузькину мать», но и сделать это жестко и убедительно. И Евгений Викторович на эту роль подходит как нельзя более кстати. Да, судьба порой подкидывает нам неожиданные повороты, но только люди решительные готовы идти дальше, несмотря на ошибки и неудачи, тем более биография Пригожина, если верить публикациям в СМИ, была далеко не безоблачной задолго до того, как он стал «поваром Путина». Глядишь, и тут кривая вывезет...