Все когда-нибудь заканчивается...

Я уже отмечал, что организованный Евгением Пригожиным военный мятеж в июне этого года поставил под вопрос сам факт существования частных военных компаний в России, которые для нашей страны являются весьма чужеродным образованием. ЧВК как явление придумали американцы после войны во Вьетнаме, чтобы не отчитываться перед широкой общественностью о своих боевых потерях, тогда как в нашей стране всегда существовало понимание о том, что войны без жертв не бывает.

реклама

Хотя всевозможные наемнические образования участвовали в вооруженных конфликтах с незапамятных времен, мало кто отважился бы использовать их в качестве своих основных сил, потому что наемник предан себе и своему кошельку, а не делу, которое он защищает.

Впрочем, после трагической гибели Евгения Пригожина и дальше откладывать в долгий ящик вопрос со статусом ЧВК в России больше не было никакой возможности, поскольку в условиях проведения специальной военной операции гадать, кто и как будет пытаться использовать собранное Пригожиным войско, Москва себе позволить не может.

Именно поэтому Владимир Путин подписал в прошлую пятницу указ, в котором «в целях формирования духовно-нравственных основ защиты Российской Федерации» постановляется, что все, кто будет защищать интересы нашей страны с оружием в руках, должны быть приведены к присяге со всеми вытекающими обстоятельствами.

Проще говоря, с 25 августа 2023 года никаких ЧВК на территории нашей страны больше нет и быть не может, поскольку приведенный к присяге человек может быть членом любого формирования, пусть даже добровольческого, но при этом он напрямую подчиняется Верховному главнокомандующему ВС РФ, а следовательно, действует в интересах нашей страны и ни в каких других.

Понятное дело, что ЧВК «Вагнер» теперь может быть переформирована в специальное подразделение, либо же расформирована вовсе, однако никаких частных военных компаний на территории нашей страны больше нет, и этому нельзя не радоваться, поскольку самоотверженность, благородство и мужество российского воина, а не наемника, является поистине легендарным и было бы неверно размывать этот чистый образ.