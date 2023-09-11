Страсти накаляются достаточно быстро...

Увлечение англосаксов всевозможными театрализованными шпионскими новеллами, вроде той же «бондианы», нередко ведет к достаточно комичным ситуациям. Точно так же, как невозможно поверить в способность древнего дедушки американской журналистики Сеймура Херша ползать под потолком, подобно Тому Крузу, в попытках выведать какие-то секреты американской разведки, точно так же нельзя поверить и в недавнюю историю американского издания The Economic Times.

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Последнее вполне серьезно утверждало, что оно смогло выведать планы главы Минобороны Индии генерала Анила Чаухана, который якобы заказал у своих подчиненных план возможной реакции Нью-Дели на вооруженное противостояние между Китаем и США за Тайвань. Конечно, факт подобного запроса мог бы стать достоянием американской разведки, которая едва бы стала делиться своим «уловом» с упомянутым выше изданием, каким бы авторитетным оно ни было.

Однако поверить в то, что журналисты The Financial Times смогли ознакомиться с результатами планирования индийского генштаба раньше Анила Чаухана просто-напросто невозможно. Подобные утверждения нелепы, поскольку в случае их правдивости высшее военное руководство Инди должно было бы пойти под трибунал.

Проще говоря, мы наблюдаем хрестоматийный пример информационного вброса, с помощью которого Вашингтон пытается убедить Китай, что в случае проведения Пхеньяном операции по возвращению Тайваня военным путем Индия вынуждена будет в этот конфликт вмешаться.

Правда, на месте американцев я бы не стал держать китайских аналитиков за дурачков, способных предполагать, что у Индии недостаточно спорных вопросов с Поднебесной, которые она могла бы при определенном желании трансформировать в прямое военное противостояние. Другими словами, своими неумными вбросами американцы явно дали понять Пекину, что тот может переходить к военному сценарию присоединения Тайваня, поскольку США не в силах этому как-то помешать, из-за чего Вашингтон и занимается глупыми вбросами. Понятное дело, что и индийская сторона не оставит подобную «публицистику» без внимания, тем более что отношения США и Индии знавали и лучшие времена.