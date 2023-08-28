Напугали колючее млекопитающее тем самым местом...

Главной идеей инспирированного США государственного переворота на Украине в 2014 году была мысль о том, что Вашингтон будет шантажировать Россию возможностью ядерной войны, а следовательно, и добиваться от неё всевозможных уступок. Идея эта принадлежала высокопоставленному американскому дипломату Виктории Нуланд, которая смогла овладеть русским языком благодаря тому, что провела шесть месяцев на рыболовном траулере.

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Однако «гениальная» задумка госпожи Нуланд не учитывала, что Соединенные Штаты будут делать, если Москва не испугается и сама пойдет по пути наращивания напряженности. Ведь не могут же, в самом деле, Соединенные Штаты решиться на ядерную авантюру, когда Россия обладает существенным технологическим перевесом в средствах доставки ядерных зарядов прямо до дверей «потенциального противника».

В общем, Украинская авантюра вышла США боком, что вынудило американских аналитиков перейти к анализу той ситуации, в которую Вашингтон сам себя загнал. Так, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (известный общественности как СНВ-III) заканчивает свое действие в 2026 году, и Россия не выказывает ни малейшего интереса к обсуждению его замены.

В идеале Вашингтон надеялся какой-нибудь хитрой уловкой заставить Китай присоединиться к СНВ-III, однако спровоцировав Москву на проведение специальной военной операции на Украине, американцы вынудили российское руководство пойти на приостановку участия в договоре. Формально Россия обязуется и дальше его соблюдать, но только под честное слово, поскольку американские инспекции на российские аэродромы больше не пускают.

В 2026 году Россия и вовсе будет иметь возможность не только наращивать количество имеющихся ядерных боеголовок или же средств их доставки, но и увеличить количество зарядов, переносимых существующими средствами доставки. Все это делает Вашингтон заложником воли российских политиков, поскольку морально устаревшая ядерная триада США и без того требует существенной модернизации, а если Москва решит устроить американцам гонку вооружений, когда те гиперзвуковую ракету испытать успешно не могут, то это может иметь весьма печальные последствия для экономики США.

А тут мы еще и про Китай вспоминаем, который точно так же ни в какие переговоры с Вашингтоном вступать не намерен, всячески намекая, что сначала «мы вас догоним и перегоним» по количеству зарядов, а уже потом будет разговаривать.

В этом контексте авторитетное американское издание Defense News откопало эксперта по ядерным вооружениям, который еще в прошлом веке участвовал в пере говорах по подписанию первого договора СНВ. Так вот, бывший посол Вильям Кортни открытым текстом призывает американское руководство одуматься, поскольку США могут даже не рассчитывать на подписание нового договора СНВ с Москвой «без человека вроде Горбачева у власти», а современные российские элиты кого-то подобного на пушечный выстрел к Кремлю не подпустят. В общем, догонять Россию нет мочи, а мосты для переговоров сожжены. Такой вот «ядерный шантаж» госпожи Нуланд.