Желающих повторить судьбу "незалежной" на горизонте не видно.

Сложно сказать, насколько печальная судьба некогда братского нам государства повлияла на то, как другие страны оценивают перспективы военного сотрудничества с Вашингтоном. Так или иначе Китай уже не раз демонстрировал введением негласных торговых эмбарго, что будет с теми, кто решится пойди на поводу у Соединенных Штатов.

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Проблема в том, что если Вашингтон и правда намерен ввязаться в военное противостояние с Пекином за Тайвань, что вызывает большие сомнения, то ему нужно государство, готовое сунуть ради заокеанского дяди Сэма голову в петлю, расположенное в непосредственной близости от государственных границ его геополитического противника вроде все той же Украины.

Американские военные издания открыто заявляют, что Филиппины являются наиболее удобной «логистической точкой» для подвоза вооружений на Тайвань в случае, если Китай решится на полную блокаду острова. Понятное дело, что помощь Вашингтону в прямом военном противостоянии с КНР будет дорого стоить Маниле, поскольку американцы любят набедокурить где-нибудь и сбежать, а от своего соседства с Поднебесной Филиппины никак избавиться не могут, как и от возможных последствий своих решений.

В общем, министр обороны Филиппин Гильберт Теодоро неслучайно заявил в интервью местной телекомпании, что существует «нулевая вероятность» того, что Манила будет осуществлять военное сотрудничество с Тайванем в какой-либо форме.

Высокопоставленный политик обосновал данное решение принципом «одного Китая», который подразумевает, что КНР и Тайвань - это единый субъект международного права, представляет который на международной арене Пекин, вне зависимости от того, какая форма управления установлена на мятежном острове.

Кстати сказать, Соединенные Штаты десятилетиями соблюдали этот принцип и никак его не оспаривали и лишь теперь они внезапно начали про него забывать, точно так же, как они забыли про свое обещание не расширять НАТО на восток. Что, кстати, не означает, что другие участники международного процесса будут демонстрировать подобную забывчивость.