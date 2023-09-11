Иногда надо показать товар лицом...

Я помню, насколько неудачной мне показалась идея отправки по-настоящему тяжелых и весьма неповоротливых британских танков Challenger 2 на Украину, где ВКС РФ продолжают сохранять господство в воздухе. Британцы никогда достижениями в танкостроении не славились, а тут еще и речь шла об отправке какой-то дюжины танков, которые никакого влияния на ход СВО оказать не могли. Очевидно, что какой-то «светлой голове» в британских коридорах власти идея предоставить Challenger 2 ВСУ показалась «хорошим пиар-ходом».

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И пиар-ход удался на славу, поскольку уже не первый день не только российские, но и китайские журналисты обсуждают уничтожение британского основного боевого танка российским противотанковым ракетным комплексом «Корнет» на Украине. Журналист китайского издания Sohu Ши Хонг, комментируя то, как российский ПТРК «обесчестил» разрекламированный Challenger 2, заявил, что бронепробиваемость «Корнета» поразила многих китайских генералов. Это означает, что китайская армия как минимум не останется без собственного аналога российского ПТРК в ходе возможного опосредованного противостояния с США, пусть даже в ходе операции по возвращению Тайваня.

В этом смысле заявления Ши Хонга о том, что в мире нет ни одного танка, который захотел бы встретиться на поле боя с ПТРК «Корнет», можно расценивать двояко. С одной стороны, это прекрасная реклама для продукции отечественного ВПК, тем более что противотанковые комплексы куда дешевле более громоздких систем вооружений, а потому позволить их себе могут любые страны мира, где рискнут объявиться звездно-полосатые «демократизаторы».

С другой стороны, слова Ши Хонга можно расценивать как неприкрытую угрозу США, которые продолжают наращивать военную помощь Тайваню. Понятное дело, что угроза эта исходила не от самого журналиста, а от Пхеньяна, который обычно предпочитает придерживаться обтекаемых формулировок и избегать обострения ситуации. Впрочем, как показала необходимость проведения СВО, бесконечно избегать обострения со странами коллективного Запада невозможно, что делает ПТРК «Корнет» еще более привлекательным приобретением.