Все новое - хорошо забытое старое.

Всем тем, кто уверен в способности современных компьютерных технологий легко превзойти советскую школу проектирования, стоит взять на карандаш новость о том, что в нашей стране скоро возобновится производство танков Т-80, которое впервые было запущено в семидесятых годах прошлого века. Понятное дело, что речь идет о модернизированном варианте прекрасно зарекомендовавшей себя в ходе СВО машины, а именно о версии Т-80БВМ.

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О радостной новости сообщил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, который признался, что вопрос о возобновлении серийного производства Т-80 в данный момент прорабатывается с Минпромторгом, поскольку возглавляемому Потаповым предприятию придется существенно расширить свои мощности, чтобы справиться со столь непростой задачей. В частности, «Уралвагонзаводу» придется построить отдельную сборочную линию под серийное производство теперь уже легендарных машин.

Оборудованный комплексом динамической защиты «Реликт» и газотурбинным двигателем мощностью в 1250 лошадиных сил, Т-80БВМ является единственным российским танком, внутренняя сторона траков которого прорезинена прямо с завода, что значительно снижает шумность машины. Российское Министерство обороны спустя полтора года СВО не скупится на комплементы, называя Т-80 «вершиной советского танкостроения».

Оно и понятно, едва ли кто-то стал бы заново строить новую производственную линию для сборки пятидесятилетнего танка, если бы демонстрируемые им возможности на линии боевого соприкосновения начисто не перекрывали бы все недостатки подобного решения. Впрочем, можно не сомневаться, что, вслед за заказами со стороны Министерства обороны, закупить Т-80БВМ попробуют и всевозможные союзники России. Ведь недаром же весь мир пользуется автоматом, придуманным Михаилом Калашниковым еще в сороковых годах прошлого века, так что же мешает существенно модернизированному творению советской школы танкостроения и сегодня продолжать доминировать на поле боя?

Так или иначе, проверенные временем машины имеют существенное преимущество над новыми образцами вооружений — они надежны, ремонтопригодны и предсказуемы, что в условиях реального боевого применения ценится не ниже, чем боевые качества грозной машины.