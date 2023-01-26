Иногда важно не только победить, но и суметь воспользоваться плодами своей победы.

Те, кто видел бередящие душу сообщения о первых часах Великой Отечественной войны, когда наши пограничники подчас даже не успевали открыть огонь по вломившемуся в чужой дом противнику, едва ли смогут их когда-то забыть. Тогда наши войска имели четкую инструкцию «не поддаваться на провокации», потому в Москве знали, что страны Запада будут пытаться обвинить СССР в нападении на Германию.

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Восемьдесят лет спустя мы все еще продолжаем драться с тем же самым Западом, только делаем мы это не в темном переулке, а на глазах у международной общественности. И тут Вашингтон и его прихвостни стараются казаться максимально мягкими и пушистыми, даже цирк на своей территории устроили с «инклюзивностью», чтобы показать всему остальному миру, что США с темным прошлым давно уже покончили.

А как же план операции «Немыслимое», подразумевавший раздачу оружия немецким военнопленным, с последующим совместным нападением «западных союзников» на СССР в 1945 году? А как же план «Тотальность», подразумевавший сброс ядерных бомб на 20 советских городов в 1946 году, когда Москва еще не обзавелась ядерным оружием? А как же система ПРО, конечной целью которой был упреждающий ядерный удар по территории нашей страны, хотя она уже давно Советским Союзом не называется?

На Западе, спешу вас заверить, сидят не дураки, и они прекрасно видели, как наши войска с комфортной дистанции перемалывают украинские бандформирования, лишая некогда братскую нам страну не только бронетехники, но и последних резервов. Отсюда все эти попытки спровоцировать активные действия Москвы со всевозможными «Хаймарсами», «Пэтриотами» и прочей военной рухлядью. Однако все западные аналитики в один голос заявляли, что Москва готовится к наступлению, но при этом чего-то ждет.

А ждали мы невынужденной ошибки Запада. В попытках отвязаться от приставших к нему как банный лист американцев Берлин ляпнул, что поставит Леопардов сразу после американских Абрамсов. Многочисленные попытки его продавить не увенчались успехом, а тут и наше наступление «случайно совпало» с напряженным моментом в переговорах. В спешке Байден, оговариваясь о «сроках обучения персонала до одного года», обещает Абрмасы, Берлин, у которого есть заключение фирмы «Рейнметалл» о её неспособности поставить танки раньше 2024 года, обещает Леопарды. Ловушка захлопывается.

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Теперь уже не важно, что сроки подготовки танковых экипажей, по различным оценкам, составляют от двух месяцев до двух лет, что Байдена и Шольца оппозиция съест теперь без подливки, что дорогие машины могут быть уничтожены нашими ракетами еще до поступления на Украину, не случайно же Бундесвер старательно перебрасывает комплексы ПВО «Пэтриот» в Польшу. Теперь на любых переговорах с любой африканской или азиатской страной Москва может достать из рукава заявления западных политиков о том, что «Запад фактически находится в состоянии войны с Россией» и заявить, что мы такие же жертвы западного империализма, как и те страны, рука об руку с которыми мы пытаемся построить новый мировой порядок. И это, как ни крути, отложенного наступления стоило.