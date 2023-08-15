Что называется, из огня да в полымя

Все-таки американцам нужно будет рано или поздно поставить Дональду Трампу памятник, хотя бы потому, что в попытках «растащить» его электорат так называемое «теневое государство» допустило к грядущим президентским выборам тех кандидатов, которым раньше дорога в американскую политику была бы заказана.

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Я уже рассказывал о роли Роберта Кеннеди-младшего в планах Демократической партии США, однако американский миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами, который представляет республиканцев, так же пытается презентновать себя как антитезу «Вашингтонскому болоту».

Говорить, что у Рамасвами достаточно невзрачные шансы на победу, пока преждевременно, поскольку американское разведывательное сообщество готово сделать буквально что угодно, лишь бы не пустить «оранжевого монстра» (как западные СМИ ядовито называют Трампа за его своеобразный загар) обратно в президентское кресло.

Впрочем, Вивек уже много чего сказал такого, что раньше считалось «табу» в американском политическом истеблишменте. К примеру, он уже заявил о необходимости принуждения Украины к уступкам России, чего даже Трамп не сделал, а последнее его заявление и вовсе проливает свет на роль Тайваня в американской внешней политике.

Как я и говорил, американцы оставили всякие попытки успеть потягаться за самый важный остров в мире с Китаем до того момента, как НОАК сможет заполучить существенный численный и технологический перевес в борьбе с ВМФ США.

В этом контексте ценность Тайваня как «второй Украины» в планах США стремительно приближается к нулю. Другое дело, что в попытках сделать личные транспортные средства все более и более элитарным способом передвижения, западные производители автомобилей набили их огромным количеством миркочипов.

И это мы не говорим о смартфонах, ноутбуках и приставках, которые западные гиганты продают в качестве своей продукции, хотя произведены они за десяток тысяч километров от однажды увиденных Колумбом берегов.

В этом смысле Рамасвами честно признался, что он не может представить себе современное американское общество без производимых на Тайване полупроводников. Однако он добавил, что, в случае его избрания президентом, он сможет за один президентский срок развернуть полномасштабное производство миркочипов на американской земле, после чего Вашингтон потеряет всякий интерес к борьбе за Тайвань с Поднебесной.

Конечно, речь идет о гипотетическом сценарии, однако Рамасвами очень хорошо продемонстрировал ту непростую ситуацию, в которой сегодня оказался Вашингтон. Ведь велика вероятность, что даже при условии массового завоза индийской квалифицированной рабочей силы в США Вашингтон так и не сможет наладить производство полупроводников, а вот Тайвань он потеряет так или иначе.