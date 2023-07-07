Ну хоть что-то должно же у них получиться...

Следует признать, что достаточно немногочисленным англосаксам никогда бы не удалось создать собственную глобальную империю, если бы они не были буквально-таки маниакально последовательны. Этим, кстати, и объясняется огромное количество бизнесменов в США, поскольку только очень упертые и упрямые люди могут раз за разом заново начинать свое дело, игнорируя предыдущие неудачные попытки.

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Так, после восьми лет чрезвычайно последовательной и методичной травли Дональда Трампа, который половину этого времени занимал пост действующего президента США, американские элиты наконец решили изменить тактику своих действий.

Впрочем, усилия эти не пропали даром, поскольку за указанное время американские элиты успели достоверно установить, что американский народ их откровенно ненавидит, а потому любой, кто становится объектом травли американских СМИ, мгновенно превращается в настоящего героя Соединенных Штатов.

После того как Демократическая партия пришла к этим нехитрым выводам американские элиты решили создать «собственного Трампа» путем превращения одного из функционеров демпартии в объект всеобщих нападок.

На роль своего собственного анфан террибль они выбрали Роберта Кеннеди-младшего, являющегося племянником того самого Кеннеди-президента, который, занимая должность президента США, пал жертвой вроде как и не сильно-то организованного покушения. Понятное дело, что человек с фамилией Кеннеди, который всю свою жизнь провел в американских коридорах власти, не сильно-то отличается от действующего президента Джо Байдена. Последнего Демократическая партия США, судя по всему, решила списать.

Комичности всей этой ситуации придают предвыборные лозунги Кеннеди, которые основываются на требовании к американским спецслужбам прекратить неусыпную слежку за американским населением. Если мы вспомним, что Демократическая партия США давно срослась с так называемым «разведывательным сообществом» сияющего града на холме, то лозунг этот звучит сродни всем известной формуле «пчёлы против мёда».

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Тем не менее встреча Трампа и Кеннеди в финале президентских выборов в США сегодня выглядит достаточно вероятной, что будет довольно любопытно, учитывая что оба кандидата начнут в процессе дебатов поливать ушатами грязи ту страну, которую они пытаются возглавить. Интересно, ускорится ли после этого процесс дедолларизации мира?