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Rich Men North Of Richmond - новый «гимн» рабочего класса набрал 32 миллиона просмотров за 13 дней
А шило-то в мешке не утаишь...

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Удивительная вещь — поколения. Каждое не похоже одно на другое, но при этом каждое объединено общими ценностями, проблемами и взглядами. И что самое удивительное, так это то, что в каждом поколении находятся люди, умудряющиеся нащупать ту самую струну,  трогает за душу всех представителей этого поколения.

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Правда,  меньше всего кто-то ожидал, что гимном современного поколения станет песня исполнителя музыки кантри из штата Виргиния Оливера Энтони, о котором никто восемь месяцев назад толком и не слышал.

Его простая, но пронзительная песня про американский доллар, который уже ничего не стоит, и про «богачей к северу от Ричмонда», который пытаются построить полицейское государство, меньше чем за две недели набрала свыше 32 миллионов просмотров на одном всем хорошо известном  видеохостинге.

В общем, я всегда руководствовался в своей работе принципом средневекового теолога Фомы Аквинского о том, что правда — это лев, которого не нужно защищать, потому что он  может сам о себе позаботиться. Его нужно лишь выпустить из клетки. И этот принцип меня никогда не подводил. Можно не сомневаться, что он сослужит хорошую службу и новоявленной звезде, которая уже успела отказаться от подписания контракта с музыкальным лейблом на восемь миллионов долларов.

Оливер заявил, что он никогда не собирался становится всемирной известной звездой, которая колесит по миру с концертами на восьми автобусах и собственном частном самолете, а песни его принесли ему такую невероятную популярность потому,  что он пел о проблемах, которые волновали его самого в то время, когда он записывал свое видео


В общем, западные СМИ уже успели окрестить Оливера «праворадикальным исполнителем» и сейчас пытаются всячески очернить его творчество, хотя однажды выпущенного из бутылки джина вернуть обратно не представляется возможным. Так или иначе, в комментариях под песней Rich Men North Of Richmond представители рабочего класса из всех стран мира делятся похожими переживаниями, что говорит о том, что 32 миллиона просмотров — это далеко не предел, а только начало.

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