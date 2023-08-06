Еще один "кусает пыль", как пелось у одной известной группы.

Глядя на бесконечные обвинения, которые как из рога изобилия сыплются на голову бывшего американского президента Дональда Трампа, невольно начинаешь сомневаться в здравом смысле обвинителей. Не проще было бы уже взять и довести хотя бы одно дело до конца, впервые в истории засадив бывшего хозяина Белого дома за решетку? Ведь понятно же, что ничего по-настоящему преступного (с точки зрения американского закона) фаворит Республиканской партии США не совершал, а то, что при его правлении американские военные незаконно убивали людей по всему миру, так это при любом американском президенте происходит.

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Впрочем, в мире большой политики ничего просто так не происходит. Согласно предсказаниям аналитиков, в Соединенных Штатах продолжается управляемая ликвидация небольших региональных банков, которые выдали ипотечные кредиты под одни проценты, а платить по счетам и возвращать собственные займы они вынуждены при самой высокой ставке ФРС за последние 22 года, которая установлена в коридоре в 5,25-5,5%.

В общем, за исключением самых крупных игроков, большинство американских банков сегодня дышат на ладан, и единственный способ избежать паники вкладчиков — это ликвидировать их «по-тихому», когда общественность занята обсуждением очередного скандала или очередных обвинений, которые были предъявлены бывшему американскому президенту.

Так или иначе, пятый с начала года случай ликвидации крупного американского банка совпал по времени с очередным скандалом, связанным с именем Дональда Трампа. На этот раз «на дно» отправился канзасский банк Heartland Tri-State Bank, активы которого перешли под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, а затем данное агентство передало все четыре отделения приказавшего долго жить банка в руки другого финансового учреждения из Канзаса - Dream First Bank.

Учитывая отсутствие паники и на фоне практически отсутствующего освещения данного события в СМИ, Дональд Трамп в очередной раз справился со своей ролью «подсадной утки». В этой связи возникает закономерный вопрос, учитывая, что банкротства Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank и теперь Tri-State Bank сопровождались всевозможными скандалами в СМИ, сможет ли правоохранительная система США предъявить еще 180 обвинений Дональду Трампу, потому, что по оценкам экспертов именно такое количество региональных банков в обозримом будущем ждет печальная участь.