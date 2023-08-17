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Министр финансов США съела четыре порции галлюциногенных грибов в Китае
Что называется, шила в мешке не утаишь.

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Любопытно, что цитата Джорджа Буша старшего о том, что если бы американский народ знал о том, что творят его политические избранники, то Буша и его команду давно бы  повесили на фонарных столбах, существует так же долго, как существует сама сеть Интернет. При этом всевозможные «фактчекеры» начали только сейчас опровергать сам факт данного высказывания, которое было сделано еще в начале 90-х годов прошлого века, когда самого Джорджа Герберта Уокера Буша уже давно нет в живых. Да и желающих в современном политическом климате в США спорить с «независимыми блюстителями правды» тоже днем с огнем не сыщешь.

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Так или иначе, данное высказывание прекрасно демонстрирует тот стресс, которому крупная политическая фигура ежедневно подвергается на своем посту. И чаще всего этот стресс находит свой выход, будь то в форме излишне откровенных высказываний, либо же в виде злоупотребления различными человеческими пороками, неслучайно же в Белом доме США недавно нашли «странный белый порошок».

Понятное дело, что чем менее устойчивы позиции того или иного государства на международной арене, тем больший стресс испытывают его представители. Так, недавно выяснилось, что министр финансов США Джанет Йеллен злоупотребляла галлюциногенными грибами в ходе своего недавнего визита в Китай. Стоит отметить, что бывшая глава Федерального резерва США — политик крайне опытный, которого одной только встречей с Си Цзиньпином, как говорится, «не проймешь».

И тем не менее, во время ужина в китайском ресторане, возглавлявшая американскую делегацию Йеллен умяла целых четыре порции подобных грибов. При этом данный факт вскрылся только благодаря китайским блогерам, которые пообщались с работниками ресторана, где ужинала американский министр финансов. После чего заведению пришлось опубликовать заявление, которое подтверждало пристрастие Йеллен к данному виду продуктов, а также выражало уверенность, что после четырех   порций галлюциногенных грибов министр финансов США смогла насладиться «исключительно магическим опытом».

Любопытно, что американская сторона данного факта не отрицает, однако сама  Йеллен заявила, что грибы не возымели на неё никакого эффекта. Интересно, почему подобным объяснением не воспользовался человек, который пронес «белый порошок в Белый дом». Кстати, что-то подобное мог бы заявить и лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл, который просто-напросто «завис» в ходе одного из своих недавних публичных выступлений, чем до смерти перепугал сопровождающих его помощников. В общем, «сияющий град на холме» медленно, но верно превращается в «зазеркалье».

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#глобальное противостояние #сша банановая республика #китай и сша
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