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Олигархи назвали самую низкую рождаемость в Великобритании за 20 лет «позитивным развитием событий»
Британцы вымирают, а богачи радуются...

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Подобно тому, как у вас есть любимое место для встречи с друзьями, будь то «насиженное место» у пруда, спортивный бар или же компьютерный клуб, западные олигархи тоже любят проводить время вместе. Для этого и создаются дискуссионные площадки вроде Давоса и Всемирного экономического форума, где утомленные гольфом и яхтами люди могут занять себя чем-то по-настоящему интересным вроде обсуждения способов принудительного снижения населения Земли. К примеру, чета Гейтсов так часто муссировала эту тему, что с началом пандемии новой коронавирусной инфекции многие СМИ поспешили обвинить именно эту состоятельную пару в создании пресловутого вируса.

 

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Впрочем, и сегодня разговоры на тему депопуляции в олигархических кругах никуда не делись. Так, британское издание The Telegraph недавно опубликовало заметку профессора Сары Харпер, которая является регулярным спикером на собраниях упомянутого выше Всемирного экономического форума.

Опубликованный известным изданием материал упомянутого выше профессора извещал подданных Его Величества, что падение уровня рождаемости на Туманном Альбионе до самого низкого уровня за последние двадцать лет является «позитивным развитием событий», поскольку низкая рождаемость должна позволить планете вздохнуть свободно.

Здесь, конечно, можно было бы вспомнить монолог легендарного американского комика Джорджа Карлина, который еще в конце прошлого века во всеуслышанье заявил, что планета прекрасно может о себе позаботиться, чего нельзя сказать о людях, проживающих на ней.

Но тут все-таки стоит отметить, что профессор Харпер целенаправленно исказила факты, говоря о падении рождаемости в Великобритании. Дело в том, что уже в 2020 году количество детей, рожденных матерями, которые появились на свет за пределами Соединенного Королевства, достигло 29,3% от числа всех рожденных на Туманном Альбионе детей. При этом уровень рождаемости среди коренного населения Британских островов не превышает 1,5 детей на одну женщину, притом что уровень воспроизведения населения для развитых стран должен превышать 2,1 ребенка. Проще говоря, коренное население Великобритании стремительно вымирает, а цифры рождаемости поддерживаются на «самом низком уровне за 20 лет» только за счет детей мигрантов.

Впрочем, судя по всему, именно за счет вымирания западные олигархи захотели решить проблему чрезвычайно завышенного уровня жизни в западных странах, который был создан в попытке разрушить Советский Союз в идейном противостоянии. Теперь на смену тем, кто застал «золотые годы», придут потомки мигрантов, готовые работать на любых условиях.

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#глобальное противостояние #россия против сша #великобритания
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