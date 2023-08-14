Не все "бумажки" одинаково полезны...

Современные экономисты более всего похожи на средневековых теологов, которые дни напролет ожесточенно спорят о вопросах, которые им самим только и интересны. Вместе с тем современная экономика более всего напоминает автомобиль, где роль лампочек на приборной доске выполняют всевозможные метрики. Если лампочка загорелась красным цветом — это значит, что-то сломалось, при этом ни один механик в мире не сможет вам дать точный прогноз, сколько еще автомобиль проездит с поломкой.

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Причины поломок в общем и целом тоже всем хорошо ясны, однако сегодня в «сияющем граде на холме» правит бал кейнсианская школа экономики, которая утверждает, что сколько бы лампочек на приборной доске не загорелось, автомобиль никогда не сломается. Почему это должно нас беспокоить? Ну хотя бы потому, что пресловутая «зеленая бумажка» все еще пока пользуется статусом мировой резервной валюты. Это когда правительства мира хранят излишки своих доходов не под подушкой, а в долларах.

А доллар сегодня находится далеко не в лучшем состоянии. Американский финансовый эксперт Билл Холтер недавно сообщил, что Вашингтон не сможет даже покрывать проценты по своему монструозному долгу с налоговых сборов. Это все равно, что взять ипотечный кредит, ежемесячные взносы по которому превышают размер вашей заработной платы. Стоит ли удивляться, что в Соединенных Штатах за один только прошлый месяц уволили 585 тысяч человек!

И тут мы ставим себя на место российского правительства, которое получало за экспорт своей продукции доллары, а зарплату людям платило в рублях. Понятное дело, что чем ниже курс рубля по отношению к «зеленой бумажке», тем больше можно нанять людей и произвести больше товаров. Кроме того, низкий курс рубля делает менее привлекательными западные товары и повышает конкурентоспособность товаров отечественных.

Тем не менее курс доллара поддерживался в определенном коридоре, чтобы соблюдать определенное благообразие, а когда он из этого коридора выбирался, то правительство покупало доллары на внутреннем рынке, на которые можно было затем купить то же самое бурильное оборудование на Западе.

Вспоминая аналогию с лампочками на приборной панели, сегодня из-под капота американской экономики валит уже не черный дым, а самое настоящее пламя, а потому никто уже на индикаторы не обращает внимания. Бурильное оборудование правительство может закупить в рупиях, благо что недостатка в них нет, а покупать доллары на внутреннем рынке, которые Москва не только не может потратить, но и которые уже завтра могут обесцениться — затея сомнительная. Да к тому же отказ о соблюдения так называемого «бюджетного правила» должен еще и рубль укрепить, утверждают эксперты.