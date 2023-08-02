"Старик Джо" не интересуется чужим мнением.

В момент, когда практически все западные аналитики согласились с тем, что цены на нефть неизбежно поползут вверх во второй половине этого года, администрация Джо Байдена заявила о своем решении отказаться от закупки 6 миллионов баррелей нефти, которое было анонсировано ранее для поддержания некоторого оптимизма на рынке. В связи с этим у общественности возник весьма закономерный вопрос: если Белый дом не пополняет нефть по нынешним ценам, то что же он будет делать, когда цены взлетят еще выше?

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Стоит отметить, что на момент инаугурации Джо Байдена стратегический запас США составлял 638 миллионов баррелей нефти, в то время как сегодня он упал до отметки в 346 миллионов баррелей. Последний раз американские запасы нефти достигали подобного уровня 40 лет назад, однако примечательны в этой истории не исторические сравнения, а то, что, подобно заправскому алкоголику, администрация Джо Бадена каждый раз обещает перестать истощать припасенную на черный день американскую нефть, но никогда этого не делает.

Здесь необходимо добавить, что инвесторы всякий раз ждут, что руководство Соединенных Штатов возьмется за ум и начнет пополнять запасы, но после того как даже анонсированный ранее шаг о покупке 6 миллионов баррелей, которые в контексте 638 миллионов выглядят как капля в море, так и не повлек за собой каких-то конкретных действий, вера в то, что Вашингтон когда-нибудь сможет восстановить свои запасы до прежнего уровня может быть подорвана.

На данный момент «старик Джо» весьма удачно борется со своими двумя главными политическими оппонентами по предвыборной гонке — с кумиром американской общественности Дональдом Трампом, на голову которого уголовные обвинения сыплются чуть ли не каждый день как из рога изобилия, и Робертом Кеннеди-младшим, пытающимся выставить себя «притесняемой особой», что на фоне злоключений Трампа выглядит несколько комично.

В общем, шансы на переизбрание восьмидесятилетнего президента США выглядят как нельзя более привлекательно, если бы не одно «но» - цены на бензин на американских заправках ползут вверх уже сейчас, а продолжающийся рост нефтяных котировок и недостаток перерабатывающих мощностей лишь только подтолкнет их выше.

А между тем эксперты уже сегодня предупреждают о том, что уровень добычи стран OPEC+ упал до самого низкого уровня за последние три года, а вся ирония западных акул пера относительно способности Москвы и Эр-Рияда идти на по-настоящему радикальные шаги в борьбе с «последним гегемоном» и вовсе внезапно куда-то подевалась. На данном этапе глобального противостояния среди крупных экспортеров нефти друзей у США практически не осталось.

Если Байден и правда хочет переизбраться, то ему придется в очередной раз откупорить стратегический запас, но оставшихся там 346 миллионов баррелей вполне может не хватить для спасения ситуации. В одном только прошлом году Байден «вычерпал» из заготовленного на случай войны или даже блокады США резерва 221 миллион баррелей нефти, в то время как до начала президентских выборов остается еще более года.



