Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
США отказались от идеи закупить 6 миллионов баррелей нефти для пополнения стратегического запаса
"Старик Джо" не интересуется чужим мнением.

реклама

В момент, когда практически все западные аналитики согласились с тем, что цены на нефть неизбежно поползут вверх во второй половине этого года, администрация Джо Байдена заявила о своем решении отказаться от закупки 6 миллионов баррелей нефти, которое было анонсировано ранее для поддержания некоторого оптимизма на рынке. В связи с этим у общественности возник весьма закономерный вопрос: если Белый дом не пополняет нефть по нынешним ценам, то что же он будет делать, когда цены взлетят еще выше?

реклама

Стоит отметить, что на момент инаугурации Джо Байдена стратегический запас США составлял 638 миллионов баррелей нефти, в то время как сегодня он упал до отметки в 346 миллионов баррелей. Последний раз американские запасы нефти достигали подобного уровня 40 лет назад, однако примечательны в этой истории не исторические сравнения, а то, что, подобно заправскому алкоголику, администрация Джо Бадена каждый раз обещает перестать истощать припасенную на черный день американскую нефть, но никогда этого не делает.

Здесь необходимо добавить, что инвесторы всякий раз ждут, что руководство Соединенных Штатов возьмется за ум и начнет пополнять запасы, но после того как даже анонсированный ранее шаг о покупке 6 миллионов баррелей, которые в контексте 638 миллионов выглядят как капля в море, так и не повлек за собой каких-то конкретных действий, вера в то, что Вашингтон когда-нибудь сможет восстановить свои запасы до прежнего уровня может быть подорвана.

На данный момент «старик Джо» весьма удачно борется со своими двумя главными политическими оппонентами по предвыборной гонке — с кумиром американской общественности Дональдом Трампом, на голову которого уголовные обвинения сыплются чуть ли не каждый день как из рога изобилия, и Робертом Кеннеди-младшим, пытающимся выставить себя «притесняемой особой», что на фоне злоключений Трампа выглядит несколько комично.

В общем, шансы на переизбрание восьмидесятилетнего президента США выглядят как нельзя более привлекательно, если бы не одно «но» - цены на бензин на американских заправках ползут вверх уже сейчас, а продолжающийся рост нефтяных котировок и недостаток перерабатывающих мощностей лишь только подтолкнет их выше.

А между тем эксперты уже сегодня предупреждают о том, что уровень добычи стран OPEC+ упал до самого низкого уровня за последние три года, а вся ирония западных акул пера относительно способности Москвы и Эр-Рияда идти на по-настоящему радикальные шаги в борьбе с «последним гегемоном» и вовсе внезапно куда-то подевалась. На данном этапе глобального противостояния среди крупных экспортеров нефти друзей у США практически не осталось.

Если Байден и правда хочет переизбраться, то ему придется в очередной раз откупорить стратегический запас, но оставшихся там 346 миллионов баррелей вполне может не хватить для спасения ситуации. В одном только прошлом году Байден «вычерпал» из заготовленного на случай войны или даже блокады США  резерва 221 миллион баррелей нефти, в то время как до начала президентских выборов остается еще более года.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спустя полтора года СВО Пентагон признал доминирующую роль артиллерии в современном конфликте
Прощание с «зеленой повесткой»: Сунак выдаст новые разрешения на бурение в Северном море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
12
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
9
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
11
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
21
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
3
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
10
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Польша размещает на границе с Белоруссией снайперов
1
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
5
Создатель ядра Linux недоволен процессорами AMD Ryzen
3
В Кремле обеспокоены свержением прозападного президента Нигера
2

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
13
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
496
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
20
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
23
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
40
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
7
Почему не Искандер, а украинская ракета ПВО поразила жилой дом в городе Кривой Рог
11
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
+
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
22

Сейчас обсуждают

Шароид из Шапшеронска
20:49
Теперь шея у тебя чешется.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
E. S.
20:49
"Батареи в электромобилях разряжаются быстрее при низких температурах " Азы химии батарей, пришедшие к нам из более чем сто летней истории. И вот уже это новости... Ты что, дед?
Батареи в электромобилях разряжаются быстрее при низких температурах
Владимир Никифоров
20:48
Говно, короче. Всё, что сделано не в России, то обязательно - говно! Войну штаты запросили? Просят пиzdюлей давно!.. давно!
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
E. S.
20:46
За разбитые стекла в Москва-сити
В Киеве и Одессе прогремели взрывы - возмездие после атаки на «Москва-Сити»
sumrack
20:44
Давно на японию бомбочки не скидывали, придется повторить
Если в Тайваньский конфликт вмешается Япония, НОАК потеряет 40 тыс. бойцов — военачальник JSDF
Гриша
20:42
Ты договоришься, тебе почешу живот шилом, у меня твой IP, Я уже передал кому надо, ребятам из Околофутбола
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Андрей Эльбазуров
20:41
Президент имеет право, что не так? Специальная статья есть для этого - людям с выдающимися заслугами
В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
PanzerK
20:36
Ни каких визуальных проблем я не заметил в Марках. Как нибудь доберусь сделаю сравнение со скриншотами, благо в 99 и 2000 вроде такая функция была точно - тест качества картинки. Если что TNT2 это кар...
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
PanzerK
20:33
Тестирую я то что у меня есть в наличии, а 2MX это уже карта другого поколения, я пока не решил стоит ли её в данные тесты добавлять.
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
Шароид из Шапшеронска
20:32
Теперь у тебя живот чешется, чеши его.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем