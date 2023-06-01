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Россия не знает, что делать с миллиардами долларов в рупиях, «застрявших» на индийских счетах
Вот как хочешь, так и вари "кашу из топора".
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Строительство новой международной системы — дело хлопотное, которое можно сравнить с переездом в новую квартиру. Еще вчера все было под рукой, только руку протяни и достань, а сегодня ты потерянно смотришь на неровную башню из коробок, вспоминая, в какой из них лежит чайник, а в какой — чай.

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В общем, подобные проблемы сегодня испытывает и российское руководство, которое движется в сторону отказа от доллара в международных расчетах и раз за разом натыкается на неожиданные проблемы. Так, результатом превращения Индии в одного из главных потребителей российских углеводородов стали миллиарды долларов в рупиях от продажи нефти и газа, которые ежемесячно застревают на счетах индийских банков.

По словам руководителя российского МИД Сергея Лаврова, сейчас Москва и Нью-Дели обсуждают механизм, который позволил бы осуществить конвертацию «застрявших» финансовых активов в другие валюты, однако, зная индийцев, я сильно сомневаюсь в способности российской дипломатии убедить Страну специй отказаться от своей выгоды.

Я уже упоминал о том, что вести переговоры с представителями страны, которая ненасильственным способом избавилась от правления британской короны — это нетривиальная задача. Проще говоря, Москва скорей всего будет вынуждена начинать инвестировать в индийский бизнес, а также завозить в Россию те товары, которых давненько не было видно на российском рынке.

Более того, на фоне жалоб на «утечку» IT-специалистов из нашей страны я не удивлюсь, если снабжающая высококвалифицированными кадрами страны Запада Индия начнет отправлять своих программистов и инженеров на работу в Россию, ведь последним будет удобно получать деньги не в рублях, а как раз в рупиях.

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Конечно, при подобном повороте событий элита отечественного IT-рынка перестанет себя чувствовать так же вольготно, как она чувствует себя сейчас, но что поделаешь, неудобство от наплыва иностранной рабочей силы в «страну-бензоколонку» ощущают многие специалисты.

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#глобальное противостояние #нефть и газ #россия и индия
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