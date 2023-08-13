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Почему опосредованный военный конфликт в Нигере решает сразу две проблемы США
Тучи над Черным континентом сгущаются.

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Вне зависимости от того, что происходит сегодня на международной арене, сколько вчерашних друзей Вашингтона висит на шасси улетающего в закат "Глоубмастера", единственное, что имеет значение — это победа звездно-полосатой демократии. Слава богу, в западных СМИ нет недостатка в комментаторах, которые честно и открыто заявят, что никто не умеет так же отважно покидать поле боя, как американские «воины света» и их союзники.

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И тут у Вашингтона возникает серьезная проблема, потому что он уже понял, что ничего хорошего на Украине его уже не ждет, а начинать запланированное противостояние с Пекином за обладание Тайванем откровенно страшно, потому что СВО выявила полную небоеготовность как американской, так и других армий стран НАТО. Что же делать?

Понятное дело, что Вашингтону срочно нужен новый план, который позволит ему сбежать с Украины, оставив незадачливых новоевропейцев один на один с разъяренным российским медведем. Наемники уже вывезены, разговаривать Москве и Вашингтону, в общем-то не о чем, а переговоры нужны лишь для того, чтобы попробовать обвинить Россию в «недоговороспособности».

Вот тут-то мы доходим до Нигера, которому Вашингтон не только выделил 500 миллионов на развитие «союзных связей», так еще и свои военные базы на его территории построил. Проще говоря, объяснить американскому избирателю зачем американский военно-промышленный комплекс и все «разведовательное сообщество» США бросилось решать проблемы горстки проамериканских правителей на другом конце света, будет несложно.

Нужно только устроить какую-нибудь провокацию вроде сообщений о том, что иракские солдаты ворались в кувейтскую больницу и начали выбрасывать из инкубаторов новорождённых детей, чем Вашингтон оправдал первый акт агрессии против своего давнего союзника — Саддама Хусейна. Понятное дело, что ничего общего с реальностью эта история не имела, но выпущенного однажды из бутылки джина обратно уже не заточить.

Вдалеке от российских и китайских берегов, вдалеке от вездусущей российской артиллерии американцы расчитывают на более привычный им военный конфликт, где удары БПЛА остаются безнаказанными, а переодетые в мусульман сотрудники спецслужб бегают по пустыне, стараясь выслужиться до нового чина. Впрочем, велика вероятность, что Россия и Китай и тут подпортят америкнцам малину, но пока в США идет планомерная накачка общественного мнения и об этом никто не думает.

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#глобальное противостояние #россия против сша #африка
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