Что-то будет, хоть и не то, чего все ожидают.

Страшно подумать, что каких-нибудь тридцать лет назад ни одна мировая держава была не просто не в силах угрожать США, но даже пытаться вступить с Вашингтоном в открытое противостояние. Сегодня Тегеран смеется американцам в лицо даже перед угрозой беспрестанно растущей американской военной группировки вблизи своих берегов.

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Впрочем, проблема у Вашингтона сегодня не с Иранцами, а со своим собственным бизнесом, который как огня боится Корпуса стражей исламской революции, несмотря на то, что Соединенные Штаты обладают самой дорогостоящей армией мира.

Только кто будет верить в боеспособность этой армии, когда даже своего «самого важного» союзника в Восточной Европе дядюшка Сэм не может обеспечить обычными артиллерийскими снарядами? В общем, Тегеран осмелел настолько, что открыл настоящий сезон охоты на американские танкеры в Ормузском проливе.

Пентагон уже отправил в регион несколько боевых кораблей, штурмовики A-10, истребители F-16, а в данный момент спешно перебрасывает поближе к иранским берегам многострадальные истребители F-35 в попытках хоть как-то напугать Иран.

Однако министр обороны Ирана, генерал КСИР Мохаммад Реза Аштияни прокомментировал усиление военного присутствия США вблизи иранских границ следующим образом:

«Америка реализует свои собственные планы, но Исламская Республика достигла такого уровня могущества и влияния, что никто уже сегодня не может угрожать Ирану».

Более того, Аштияни заявил, что его страна обладает передовыми разработками в области систем наземного и наводного базирования, а также является «наиболее передовой державой области разработки дронов», которая поставляет БПЛА в самые разные страны мира.

В общем, если в ходе одной из недавних попыток КСИР захватить американский танкер представители иранской стороны открывали огонь на поражение и Вашингтон не пошел при этом по пути эскалации напряженности, то дела у американцев и правда обстоят довольно кисло.

В общем, что-то мне подсказывает, что Иран не испугается переброски F-35 в район Персидского залива.



