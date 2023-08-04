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США планируют размещать американских солдат на борту гражданских судов, проходящих Ормузский пролив
Дядя Сэм сам себя загнал в ловушку. Опять.

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Международная политика знала множество откровенно странных ситуаций, которые порой приводили к самым неожиданным последствиям, но наблюдать за страной, которая провозгласила себя последней супердержавой на планете, отчаянно пытающейся придумать способ выпутаться из заваренной ею же самой каши — это незабываемый опыт.

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Нет, я не про СВО, хотя многие западные аналитики уже говорят, что увлекшийся русофобскими настроениями Белый дом загнал себя на Украине в ловушку. Как оказалось, есть место, где американцы чувствуют себя еще более беспомощно, и это Ормузский пролив.

Данная акватория является одной из главных транспортных артерий мира и находится она не где-то, а у Ирана на заднем дворе. Тегеран в последнее время не стесняется в выражениях и открыто демонстрирует свою способность вступить в открытое военное противостояние с любым противником, включая Соединенные Штаты Америки.

Однако нынешнее поколение американских политиков не признает переговоры или попытки разрядить ситуацию как способ урегулирования международной напряженности. В этом контексте, когда пик напряженности между проиранскими вооруженными формированиями и американскими военными, незаконно ворующими сирийскую нефть, Вашингтон не придумал ничего лучше, чем угнать греческий танкер с грузом иранской нефти, который направлялся в Китай.

Кстати говоря, я уже рассказывал о том, что данный танкер продолжает полностью груженым стоять на якоре у побережья штата Техас, поскольку американский бизнес боится на пушечный выстрел приблизиться к ворованной иранской нефти, а то ведь потом Тегеран может за скупку краденного и отомстить, а гнева Корпуса стражей исламской революции (КСИР) американские капиталисты боятся гораздо сильнее, чем недовольства собственных властей.

Впрочем неспособность реализовать украденное — это еще полбеды, поскольку после угона греческого танкера иранцы начали арестовывать танкеры, перевозящие американскую нефть. Еще недавно что-то подобное стало бы поводом для полномасштабного военного вторжения в Иран со стороны Вашингтона и его ближайших союзников, но сегодня Соединенные Штаты уже не в состоянии провернуть что-то подобное, особенно в свете полного опустошения оружейных складов так называемого коллективного Запада.

Все, что оставалось Белому дому в этой ситуации — это перебрасывать все новые и новые силы поближе к иранским берегам в надежде, что Тегеран рано или поздно испугается. Ничуть не бывало! Иранцы продолжили свои попытки захвата западных танкеров в непосредственной близости от своих берегов прямо на глазах у американских военных. В итоге Соединенные Штаты решили пойти на отчаянный шаг — начать размещать своих солдат на борту тех судов, которые идут через злосчастный пролив. Данный шаг является беспрецедентным, ведь на что-то международные игроки могли пойти только в условиях военных действий. Но пойти на что-то подобное в мирное время, да еще и у берегов страны, которой ты неоднократно угрожал — это потеря лица. Впрочем, что-то мне подсказывает, что и это не поможет и скоро у Тегерана появятся заложники в лице американских военных. 

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#глобальное противостояние #нефть и газ #сша против ирана
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