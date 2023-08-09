Это вам не "неопознанные метеозонды"

Несмотря на то, что так называемое «разведовательное сообщество» Соединенных Штатов состоит из целых 17 спецслужб, ни одна из них так и не смогла объяснить, почему «последний гегемон» показал самые худшие показатели по смертности от новой коронавирусной инфекции в ходе недавней пандемии. Хотя американцы даже надеяться не могут посоревноваться по численности населения с Индией и Китаем, по официальным данным от коронавируса в США скончался один миллион сто тысяч человек при пятиста тысячах погибших в Индии и пяти тысячах погибших в осторожном Китае.

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Тем не менее свет на «загадку века» помогли пролить офицеры надзорных органов штата Калифорния, следящих за исполнением гражданского кодекса. Патрулируя, они обнаружили, что к зданию обанкротившейся биолаборатории подключен садовый шланг, и решили проверить, кто незаконно пользуется водными ресурсами штата. Каково же было их удивление, когда они обнаружили действующую подпольную китайскую биолабораторию!





В здании, напоминавшем склад, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили штаммы хламидиоза, кишечной палочки, стрептококковой пневмонии, гепатитов B и C, герпеса, краснухи и малярии. Более того, американские спецслужбы обнаружили около тысячи лабораторных мышей, которые благодаря генной инженерии стали особо уязвимы к новой коронавирусной инфекции, что позволяло им легко разносить вирус. Информация о генетических особенностях найденных мышей стала достоянием спецслужб благодаря признанию пресс-секретаря компании Prestige Biotech Ванга Чжаолиня.





Данная компания не просто проводила биологические исследования на территории США, которые даже американские спецслужбы формально проводить не имеют права, но она еше и делала это без разрешения на осуществление коммерческой деятельности на территории штата. Правда, генеральному директору Prestige Biotech за это ничего не грозит, потому что он проживает в КНР и даже телефона для связи с ним у американских спецслужб нет.





Впрочем, им удалось выяснить, что Prestige Biotech получила контроль над биолабораторией после того, как другая китайская компания Universal Meditech заявила о своем банкротстве вслед за серией пожаров. Впрочем, внимание американских СМИ приковал тот факт, что за год до объявления в штате тотального карантина Universal Meditech получила от властей Калифорнии налоговые послабления на сумму 360 тысяч долларов.





Любопытно, что подпольная китайская биолаборатория была обнаружена еще в мае, и факт её существования держался в строжайшей тайне от СМИ. Формально факт разведения подобных мышей на территории США может являться основанием для объявления Пекину войны, однако Соединенные Штаты сегодня не в силах пойти на подобный шаг, а потому Вашингтон старался спустить историю «на тормозах». Не получилось.