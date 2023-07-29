Что-то мне подсказывает, что китайско-американские отношения ждут потрясения.

Некогда один из главных оплотов американского влияния у китайских берегов и главный проводник американской культуры в Азии — Гонконг сегодня преподносит неприятные сюрпризы своим вчерашним заокеанским хозяевам.

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Это стало очевидно, когда в сети появился рассекреченный доклад Управления директора Национальной разведки США, посвященный той помощи, которую Пекин оказал России в деле обхода западных санкций. Помимо весьма пространного рассказа о том, каким образом Китай радикально нарастил покупку российских углеводородов после начала СВО, данный документ содержит немало интересных подробностей относительно контрабанды полупроводников, текущей в нашу страну через родину Брюса Ли.

Любопытно, что директор Национальной разведки собирает информацию у всех 17 разведывательных спецслужб США и переводит их в удобоваримую для чтения политическими избранниками форму. Грубо говоря, это мозговой центр, который решает, что попадет на стол первых лиц, а что останется без их внимания. Но при этом рассекреченный доклад пестрит ссылками на неназванные средства массовой информации, которые якобы и собрали всю приведенную информацию.

Очевидно, что если бы рассекреченный доклад содержал ссылки на разведывательные структуры, то это бы обязало американских политиков вводить санкции против Китая, а так решение формально остается за ними, хотя нет никаких сомнений в том, что подобные санкции готовятся.

Так или иначе, 17 разведывательных спецслужб США пришли к выводу, что Гонконг сегодня буквально кишит компаниями-однодневками и небольшими предприятиями, которые закупают полупроводники на международном рынке для последующей переправки их в Россию.

Более того, в докладе сообщается, что Россия смогла закупить полупроводников на сотни миллионов долларов, включая те, которые были произведены в США, либо же по американской лицензии. Только в период с февраля по декабрь прошлого года наша страна смогла закупить полупроводников на сумму, превышающую 740 миллионов долларов, при том что 75% этих закупок проводилось через территорию Гонконга и материкового Китая. В общем, заграница нам поможет.