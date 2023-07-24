Американцы начали признавать ошибки.

Как я уже отмечал, российские системы РЭБ стали самым неприятным сюрпризом для поставляющих вооружение Украине стран коллективного Запада. Американская армия настолько привыкла полагаться на системы вооружений, использующие глобальную систему позиционирования GPS, что когда она заглушается отечественными комплексами радиоэлектронной борьбы, эффективность западных «умных» боеприпасов резко падает.

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А самым любопытным во всей этой истории стало полное отсутствие у Соединенных Штатов не только систем уровня российских РЭБ, но и систем уровня ближайших союзников Москвы — Ирана и Китая. Свет на данный феномен пролил член Палаты представителей США Дон Бэкон, политическую карьеру которого предваряла продолжительная служба в ВВС США. Учитывая тот факт, что высокопоставленный политик вышел в отставку в звании генерала, его едва ли можно назвать «типичным обитателем» Капитолийского холма.

Так вот, выступая на заседании американской НКО «Институт Хадсона», Бэкон признал, что с момента окончания холодной войны развитие систем РЭБ в США было поставлено «на автопилот». Другими словами, контролем за развитием этих систем никто толком не занимался, а отчетность за выделяемое финансирование велась спустя рукава. Так и получилось, что по словам отставного генерала, необходимость развития систем РЭБ «активно обсуждается за закрытыми дверями» в высших эшелонах американской власти, но при этом похвастаться американскому военно-промышленному комплексу в этом направлении нечем.

Бэкон признался, что ему стало понятно еще задолго до получения своего генеральского звания, что Россия и Китай обгоняют США в развитии систем РЭБ именно из-за того, что они занимались им вплотную все эти годы, а теперь США понадобится минимум шесть, уверен Бэкон, для того чтобы хоть как-то нагнать своих ближайших конкурентов. Впрочем, памятуя о печальной судьбе гиперзвуковой разработки Lockheed Martin, данную оценку отставного генерала США можно назвать излишне оптимистичной. Во всяком случае, пока американские военные только начали испытывать портативную систему РЭБ под достаточно странным кодовым названием «злой котенок» (Angry Kitten), которая устанавливается на американский БПЛА MQ-9A Reaper.