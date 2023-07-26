Сначала сделали, ну а затем подумали.

Не успел Дональд Трамп, которого можно смело назвать фаворитом президентской гонки в США, обрушиться с критикой на действующего американского президента Джо Байдена за то, что тот «признался всему миру, что у Вашингтона закончились снаряды», как американские СМИ принялись посыпать голову пеплом.

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Беспокоит их отнюдь не оплошность «старика Джо», а закономерные опасения, что отправка кассетных боеприпасов на Украину подорвет способность Вашингтона вторгаться на территорию суверенных стран мира. В частности, американское издание 19fortyfive подчеркивает, что Киев ждало бы неизбежное поражение в схватке с ВС РФ без американских кассетных боеприпасов, которые поставляются на Украину в виде артиллерийских снарядов, потому что обычные снаряды у стран-членов НАТО и правда закончились. Тем не менее издание пытается оценить те последствия, которые это решение повлечет за собой для американской внешней политики.

В частности, более ста десяти государств мира подписали и ратифицировали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, в то время как крупнейшие производители этого вида вооружений — Китай, Россия и США - воздержались от подписания конвенции, вместе с еще 71-м участником международного процесса.

Казалось бы, какое дело США до того, какие страны мира поддерживают запрет на использование подобных боеприпасов? Ну, если мы вспомним, что в ходе операции «Буря в пустыне» американские военные понесли наибольший ущерб в живой силе не от оружейных систем иракских военных, а от собственных кассетных боеприпасов, можно сделать вывод, что современная американская армия слабо приспособлена к ведению боевых действий в условиях минного противодействия. А неразорвавшиеся суббоеприпасы кассетных снарядов достаточно быстро превращают любую территорию в «минное поле для бедных». Кроме того, после поставки американских кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ могут без зазрений совести использовать весь свой арсенал подобных средств в противоборстве с ВСУ, что сделает им прекрасную рекламу.

В общем, американские акулы пера задаются сегодня вопросом о том, как звездно-полосатые демократизаторы будут вторгаться на территорию суверенных государств, если те начнут закупать у России и Китая подобные виды вооружений. Вот и я думаю, что никак.