Сколько сказки не рассказывай, а правда все равно всплывет.

Всевозможные финансовые рейтинги на протяжении многих десятилетий были одним из самых страшных инструментов финансового доминирования Вашингтона над суверенными государствами мира.

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Несложно представить себе картину, когда курс национальной валюты того или иного государства мира стремительно рушится на фоне политического кризиса, а пришедшее на долговой рынок правительство терпящего бедствия государства внезапно слышит, что деньги оно может взять под залог под куда более высокий процент, чем оно могло получить еще вчера, поскольку некое «независимое» рейтинговое агентство взяло и понизило кредитный рейтинг целого государства.

Особенно в этом смысле досталось в текущем году Турции, которая на фоне катастрофического по масштабам разрушений землетрясения, произошедшего в феврале этого года, срочно нуждалась в финансовых заимствованиях, но получила лишь понижение своего кредитного рейтинга до считающейся «мусорной» отметки B с негативным прогнозом.

Проще говоря, играющая нынче в российской команде Анкара получила максимальные проценты на заимствования в самый тяжелый для себя момент. Впрочем, все теперь возвращается на круги своя, поскольку у инвесторов начинают появляться вопросы к «беспристрастности» западных рейтинговых агентств, которые поддерживали максимальный рейтинг для правительства США — AAA на фоне непрекращающихся публикаций в западных СМИ о скором обвале экономики США. Целью упомянутых выше публикаций были попытки сбить цены на нефть на международных рынках, но инвесторам от этого легче не стало.

Кроме того, ФРС США последовательно поднимает ключевую процентную ставку в попытках остановить инфляцию, которая хоть и не достигла в США турецких масштабов, но все равно при этом ощутимо влияет на привлекательность американской валюты. В общем, скрепя сердце, рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с самого привлекательного AAA до немногим менее привлекательного AA+. Что тут началось!

Министр финансов США Дженет Йеллен, на долю которой в последнее время выпадают весьма непростые задачи, обрушилась с суровой критикой на один из главных инструментов американского влияния в мире, заявив о том, что Fitch строит свои модели «на устаревших данных, которые составлялись до прихода действующего американского президента Джо Байдена в Белый дом».

Справедливости ради, экономическая политика Дональда Трампа строилась на той же самой неконтролируемой эмиссии доллара, что и политика «старика Джо», однако последний существенно ускорил обесценивание американской валюты, протолкнув через американский Конгресс сразу несколько не обеспеченных налоговыми сборами законопроектов, общая стоимость которых исчислялась триллионами долларов.

В общем, с оценкой Fitch достаточно сложно не согласиться, ведь оно объяснило свое решение следующими причинами:

«Ожидаемое финансовое ослабление государства в ближайшие три года, растущая долговая нагрузка и ослабление системы управления государством в последние два десятилетия являются причиной понижения рейтинга».

Кроме того, аналитикам из Fitch не понравились многочисленные представления с повышением долгового потолка Соединенных Штатов в последнюю минуту и бесконечные политические распри между демократами и республиканцами. Несмотря на то, что позицию Йеллен по рейтингу поддержали в Белом доме, внешние заимствования «последнему гегемону» теперь будут обходиться значительно дороже.



