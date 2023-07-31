Американцы тоже хотят продавать оружие...

Удивительно, как под шутки про «старого немощного дедушку» все забыли главную аксиому американской политической жизни — первый срок американский президент окапывается в Белом доме, а в начале второго начинает реализовывать свою программу.

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Проще говоря, Байден сегодня только подходит к реализации собственных политических амбиций, которые он копил все время своего нахождения в политике, а это лет пятьдесят. Более того, уже сейчас главная черта правления «старика Джо» стала очевидна для всех: Байден не считает нужным себя утруждать. Он не будет ни объясняться, ни повторять, ни тем более делать что-то ради соблюдения приличий.

В этом контексте заявление Байдена о том, что Иерусалим обязан вдохнуть новую жизнь в переговорный процесс с палестинцами, которое он сделал в ходе своего визита на Ближний Восток летом прошлого года, было весьма опрометчиво проигнорировано израильской политической верхушкой.

Проще говоря, Байден один раз уже высказал свои пожелания и повторять он их не будет. В этом контексте недавнее заявление видного израильского оппозиционного политика Яира Лапида о том, что Соединенные Штаты перестали быть ближайшим союзником Израиля — это не случайность, а закономерный этап развития двухсторонних отношений Иерусалима и Вашингтона.

Американцы ежегодно выделяют Израилю 3,8 миллиарда долларов, а также переодически ввязываются в различные авантюры на Ближнем Востоке под настойчивые требования Иерусалима, с их точки зрения невыполнение указаний американского лидера, который особым терпением не отличается, — это демонстративное хамство.

С точки зрения Иерусалима уход США с Ближнего Востока, а также полная неспособность «сияющего града на холме» что-либо сделать с Ираном, который все чаще и чаще играет мускулами и всем своим видом демонстрирует, что именно он является главной военной силой в регионе, — это предательство интересов Израиля. Стоит американцам заикнуться о том, что они прекратят оказывать Иерусалиму военную помощь, как израильская политика начнет демонстрировать явный пророссийский курс, потому что ни на кого другого Иерусалим больше опереться не может.

А американцы обязательно объявят об урезании военной помощи Израилю, поскольку последний за прошедший год заработал на продаже оружия свыше двенадцати миллиардов долларов. Понятное дело, что имеющий доступ к американским технологиям Иерусалим не единолично придумывал свои оружейные системы, а делал это при поддержке заокеанских партнеров.

Если сложить оказываемую Израилю помощь и деньги, которые тот выручает от продажи оружия, то получится сумма в шестнадцать миллиардов долларов. Еще вчера американский военно-промышленный комплекс считал, что подобные суммы — это копейки, которые не стоят их внимания, однако по мере опустошения американских складов с оружием и на фоне отсутствия каких-либо перспективных разработок американский ВПК очень скоро начнет испытывать серьезные финансовые трудности. Что, собственно говоря, и побудит Иерусалим и Вашингтон основательно подпортить свои и без того сложные отношения.