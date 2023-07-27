Одного обаяния господина Маска мало в борьбе с Porsche...

Хотя на бумаге Tesla 3-ей модели превосходит единственный электрокар компании Porsche как по дальности хода на одной зарядке (395 километров против 482 километров), так и по скорости разгона до сотни (3,1 секунды против 3,5), легендарный немецкий производитель себя прекрасно чувствует.

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Недавно существенно модифицированный Taycan EV, получивший более мощную батарею и более высокий дорожный просвет, довез трех журналистов из Таиланда в Сингапур менее чем за 30 часов, что позволило компании Porsche заявить, что электрокар Taycan поставил своеобразный рекорд среди себе подобных.

Понятное дело, что журналистам пришлось соблюдать скоростные режимы, а также резервировать место у зарядной станции за час до своего прибытия, а потому любой электрокар с достаточно мощной батареей мог бы справиться не хуже, но главное не это, а дух приключений и эффективный маркетинг.

В общем, судя по заявлениям исполнительного директора компании Porsche AG Оливера Блюма, проблем с реализацией своего единственного электрокара легендарный немецкий автопроизводитель не испытывает. Более того, компания не успевает получать комплектующие для производства нужного количества Taycan EV, а значит, спрос существенно превышает предложение. Тем не менее, нехватка комплектующих, скорей всего, не позволит Porsche достигнуть заявленной цели по доведению количества продаж электроавтомобилей до уровня в 12% от общего числа проданных автомобилей.

Более того, если проблемы с поставками комплектующих будут продолжаться, то Porsche может быть вынужден отложить выпуск электрической версии Macan SUV, Cayenne SUV и 718-го родстера в следующем году.

Тем не менее, выручка компании за первое полугодие 2023 года составила 20,4 миллиардов евро, что на 14% выше прошлогодних показателей. Представители Porsche заявляют, что они нивелируют рост цен на комплектующие увеличением количества продаж, а не благодаря повышению цен. В общем, как и при любом кризисе, спрос на премиальные вещи в странах коллективного Запада не падает, а только растет.