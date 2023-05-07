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Китай планирует потеснить Duster на российском рынке перелицованной Geely X3
И у него есть один весомый аргумент...
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Дискуссии о том, где заканчивается Запад и начинается Восток, не утихают многие годы, хотя достаточно взглянуть на автомобильную моду, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. К примеру, европейцы оказались настолько привержены идее крошечной малолитражки, которую удобно парковать в мегаполисе, что что-то более массивное и поцарапать могут.

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Что касается Азии, то за исключением тех стран, которые не страдают «скутерной лихорадкой», густонаселенные восточные страны любят машину, которая будет показывать статус своего владельца. Правда, дорогой внедорожник с его сложной подвеской - это изрядная головная боль для владельца, из-за чего на Востоке и пошли по пути создания максимально дешевого внедорожника с простой подвеской, то есть кроссовера.

Переоценить популярность кроссоверов у нас в стране просто-напросто невозможно, потому что кроссовер — это не только «дорого-богато», но и много места в салоне и багажнике для хозяйственных нужд, да и на бордюр можно, в случае чего, залезть. А кто умеет лучше понимать нужды потребителя, чем китайцы?

В этом смысле Geely Vision X3 — это идеальный автомобиль, которого «много», который выглядит круто, и цены на который в Поднебесной колеблются в промежутке от четырехсот до пятисот тысяч рублей в пересчете на наши деньги.

Понятное дело, что при переезде в Россию изменится не только цена этого ноу-хау, но и его название. В целях обхода западных санкций, а также в попытках скрыть приличный возраст китайского чуда, X3 будет продаваться в нашей стране под брендом Livan и носить гордое имя X3 Pro. Кроме того, косметической конверсии подвергнется и нос популярного в Китае внедорожника.

СМИ сообщают, что на нашем рынке автомобиль будет представлен только в варианте с мотором 1,5 литра, мощность которого должна достигать 105 лошадиных сил. Вполне себе разумное решение для бюджетного кроссовера, ведь чем больше Китай сможет подобных автомобилей произвести и поставить, тем ниже будет стоимость каждого из них.

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Понятное дело, что по предполагаемой цене в один миллион рублей «с копейками» X3 Pro будет соперничать с неубиваемым всенародным любимцем Renault Duster, который является полноценным внедорожником. Но понятно, что с ценовой вилкой в 600 тысяч рублей между китайской версией и российской у Livan будет большое пространство для маневра, что позволит ему немного потеснить французского фаворита.

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#китай #автопромышленность #livan
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