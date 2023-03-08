Тот случай, когда увещеваниями делу не поможешь.

Последние несколько десятилетий индийцы и китайцы не питали особых симпатий друг к другу. Это значительно усиливает роль Москвы как посредника между двумя странами, суммарное население которых составляет почти три миллиарда человек.

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Однако не наличие общих целей, не происки общих противников не объединяют страны так сильно, как наличие общих финансовых интересов. В этом плане запущенная коллективным Западом «зеленая революция», которая изначально планировалась как способ обложить налогом нефтедобывающие страны, сыграла с Вашингтоном злую шутку.

Так, специалисты из аналитической компании Global Trade Research Initiative пришли к выводу, что наращивание производства электроавтомобилей в Индии неизбежно приведет к увеличению зависимости Нью-Дели от Пекина.

По их оценкам, после того как Китай выкупил литиевые месторождения в Австралии и Южной Америке, Поднебесная начала контролировать добычу 60% всего лития в мире. Более того, на долю китайской промышленности приходится 65% всей переработки кобальта и 93% переработки марганца.

Стоит ли удивляться, что три из четырех батарей в мире производятся в Китае, а батареи — это краеугольный камень «зеленой революции», потому что представить себе электроавтомобиль без батареи — это то же самое, что представить традиционный автомобиль без топливного бака.

В этом контексте аналитики упомянутой выше организации углубились в рассуждение о том, какое огромное количество ресурсов нужно потратить, чтобы произвести одну батарею, что спустя максимум семь лет эту батарею нужно утилизировать, что влечет за собой не только риски для окружающей среды, но и ощутимые расходы.

Наконец, дело дошло и до обсуждения особенностей электрогенерации в стране специй. Эксперты сошлись во мнении, что тот факт, что угольные, мазутные и нефтяные электростанции производят 60% электроэнергии в Индии, — это совсем не дело, а потому и не нужны Нью-Дели производственные мощности в ситуации, когда на территории страны уже и так работают свыше 10 тысяч неавторизованных предприятий по сборке электрокаров «на коленке в гараже».

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Только вот однажды выпущенного из бутылки джина обратно уже никак не запихаешь. «Зеленая революция» начата, и Китай на данный момент является мировым лидером по производству электрокаров, в то время как Индия намерена откусить свой «кусок пирога» и никакими увещеваниями её от этого уже не отговорить.