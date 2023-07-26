Украинского населения Вашингтону точно не жалко.

Как ни крути, а Вторая мировая стала большим исключением из истории современных войн, что было продиктовано массовым применением новых видов вооружений, таких как танки, авиация и полугусеничные тягачи, способные перевозить артиллерию на большой скорости.

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В этом контексте холодящие кровь репортажи Associated Press из Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова более всего напоминают сводки с фронтов Первой мировой, где стонущие от боли солдаты гораздо чаще страдают от поражения осколками, нежели от пулевых, либо же каких-либо других ранений.

Впрочем, крупнейшему мировому агентству хочется поаплодировать за то, что они отправили общаться с украинскими ранеными ближневосточную журналистку, для которой такие понятия, как «верность профессии» и «сострадание» - это не пустой звук.

Известная своими сирийскими очерками Самья Кулаб, несмотря на строжайший запрет Киева на разглашение своих потерь, смогла выведать у украинских врачей информацию о том, что с момента начала так называемого «контрнаступления» ВСУ количество прибывающих в больницу на операцию раненных резко выросло, достигнув высшей отметки за все время СВО.

По словам днепровского хирурга, одна из старейших областных больниц на Украине имеет более 50 операционных, но их все равно не хватает, несмотря на то, что раненных оперируют всю ночь. Утром же медицинское учреждение возобновляет свои нормальную работу, но с приходом темноты бесконечные потоки раненых возобновляются.

Ближневосточная журналистка умудрилась опросить несколько бойцов ВСУ, которые признались, что артиллерийская канонада с российской стороны если и затихает, то на короткое время, но даже в эти редкие моменты ВС РФ ведут по украинским позициям огонь из автоматического оружия. Другими словами, огневое воздействие продолжается сутками, что не только ведет к большому количеству раненных, но, как мы знаем по опыту Первой мировой, еще и удручающе влияет на мораль бойцов. Как в этой ситуации ВСУ должны были помочь хваленные западные танки загадка не только для меня, но и для маститой журналистки AP.