Если люди даже экспертов не слушают...

Казалось бы, еще полгода назад даже человеку бесконечно далекому от боевых действий было понятно, что никакого контрнаступления Украина провести просто-напросто не в состоянии, однако все мировые СМИ уже седьмой месяц подряд обсуждают то, чего не существует.

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Ну что же, попытки вызвать у широкой общественности когнитивный диссонанс неоднократно предлагались западными спецслужбами в качестве способа воздействия на страны, которые Вашингтон считает своим противником.

Ведь весь наш жизненный опыт подсказывает, что если все вокруг обсуждают какую-то тему, то речь не может идти о каком-то пустяке или, и того хуже, глупости.

А что же по этому поводу говорят люди, которых в симпатиях к России даже заподозрить сложно и которые всю свою жизнь связали со службой в армии. К примеру, как оценивает шансы украинского контрнаступления отставной польский генерал Леон Коморники?

Бывший заместитель начальника генерального штаба в интервью новостному изданию Nowa Konfederacja заявил, что украинские войска заняты тактическими, а не стратегическими маневрами, а потому речи о проведении Киевом контрнаступления просто не идет. Более того, Коморники справедливо подметил, что Украина не обладала ни численным, ни логистическим преимуществом, необходимым для проведения контрнаступления, которого от неё требовали страны коллективного Запада.

Более того, польский генерал отметил, что в данный момент на многих направлениях наступают российские подразделения, что создает предпосылки для попадания войск ВСУ в котел.

Коморники посоветовал украинским военным стабилизировать линию фронта и запастись артиллерийскими снарядами для того, чтобы проводить какие-то наступательные действия под прикрытием «бога войны». Проблема только в том, что преимуществом в артиллерии обладает сегодня российская сторона, в то время как страны Запада полностью истощили свои запасы снарядов в стремлении «помочь» Украине. В общем, нас ждет еще не один месяц разговоров про «контрнаступление» при полном отсутствии предпосылок для такового.