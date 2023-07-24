Подсуропили капитально, ничего не скажешь.

Большинство из ныне живущих сегодня если и застали годы холодной войны, то мало что о ней могут рассказать, потому что видели её в совсем юном и не очень сознательном возрасте. Стоит ли говорить, что для современного поколения война во Вьетнаме — это предание седой старины, которое можно сравнить с крестовыми походами. В этом смысле мало кто осознает, что наследие этой войны продолжает ежегодно уносить жизни в целом ряде стран Юго-Восточной Азии, несмотря на то, что «последний гегемон» исправно выделяет деньги на разминирование территории Вьетнама и Лаоса.

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Если мы вспомним о том, что с момента окончания Войны во Вьетнаме прошло почти сто лет, то заявления западных экспертов о том, что разминирование территории Украины может занять сотни лет, уже не кажется преувеличением. В конце концов, это сегодня Вашингтон может выделять деньги на программы по разминированию, а уже завтра «последний гегемон» может просто-напросто разориться.

Если мы вспомним, что Украина являлась самым большим государством в Европе, то «загрязнение» 30% её территории минами представляет серьезную проблему для любого участника глобального противостояния, вне зависимости от того, как закончится СВО.

В этом смысле эксперты из организации Mines Advisory Group, которые и предоставили приведенные выше факты западному изданию The Washington Post, абсолютно правы в том, что время оценивать масштабы «минного загрязнения» Украины еще не пришло. Ведь коллективный Запад сравнительно недавно начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы, которые имеют тенденцию оставлять большое количество неразорвавшихся боеприпасов в районах своего применения. Именно эти боеприпасы затем превращаются в эквивалент полноценных мин.

В общем, можно с уверенностью сказать, что если страны коллективного Запада не жалеют украинского населения в ходе СВО, поскольку считают его русским, то и украинской территории им тоже не жаль. В ситуации, когда Москва не позволила превратить «незалежную» в военный форпост НАТО у своих границ, Вашингтон решил, что некогда самая богатая советская республика не достанется никому.